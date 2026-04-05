La urna y el globo, por Ramiro Escobar

¿Se han puesto a pensar los candidatos en carrera qué significa el Perú en el escenario global? ¿Tienen una idea de en qué tiempos vivimos y cómo el sistema internacional se está cayendo a empujones? ¿Por qué la política exterior no estuvo en el debate del Jurado Nacional y no está en la profusa discusión mediática o digital en curso?

Una navegación por los planes de gobierno, de los partidos presuntamente punteros, resulta algo desoladora. En el de País para Todos, de Carlos Álvarez, ni siquiera figura la palabra relaciones exteriores. Apenas hay menciones al comercio internacional y prácticamente nada sobre integración o política internacional.

Ahora incluso dudo de que calibre la importancia de Zelenski, su casi clon político ucraniano. En la mayoría de los otros planes, el énfasis también está en el comercio, algo crucial, aunque no único si se imagina cómo nos tenemos que parar frente a un mundo en convulsión. En el plan de Fuerza Popular, ese tema no asoma ni pintado de naranja.

Tampoco en el de Renovación Popular. Las excepciones son el Partido del Buen Gobierno, que habla de 'Una voz propia frente al mundo'; Ahora Nación, que tiene una sección detallada sobre política exterior; y Venceremos, que levanta el latinoamericanismo. En el de Juntos por el Perú, se dice que Venezuela marcha de 'manera independiente' (?)

Si nos asomamos a las declaraciones de los candidatos, hay un páramo de alusiones al tema internacional. Ni siquiera el puerto de Chancay, que nos sitúa en el epicentro de una disputa entre Washington y Pekín, ha sido objeto de muchos comentarios. Menos aún la guerra en el Medio Oriente, como si no tuviera que ver con el grifo de la esquina.

En algunos flamígeros discursos sí aparece un tema, pero no para insertarnos más en el sistema internacional, sino para salirnos. Más de un candidato ha anunciado que abandonaremos el Pacto de San José de Costa Rica, que creó el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, una manera de copiar sin rubor al otrora poderoso Nicolás Maduro.

En suma, parece que queremos elegir un sheriff, no un estadista. Preferimos ser aldeanos en medio del caos universal. ¿Qué hemos hecho para merecer tal desconexión global?