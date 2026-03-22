El muro novedoso, por Ramiro Escobar

José Antonio Kast ha inaugurado su presidencia a ritmo de excavadoras, soldados y tractores. Como un comando anti-migración, casi con aura de efectivo del ICE, se ha movilizado hacia el extremo norte chileno para, por todo lo alto, darle vuelo a un muro-zanja fronterizo que, acaso cree, lo hará pasar a la historia. ¿Sirve para algo crear esa valla aparatosa?

Lo primero que sorprende es su afán por parecerse a Donald Trump, personaje por el que parece sentir cierta devoción. Como él, habla del tema migratorio y lo presenta como la gran amenaza, moviliza tropas, hace del asunto una cuestión de Estado urgente. Como si en Chile no hubiera problemas de desigualdad, de corrupción, de pensiones, de salud y de transporte público.

La bandera migratoria, asociada con la corrupción, suele ser un recurso político efectivo porque produce un efecto psicológico que alivia: el mal viene de afuera, no de nosotros mismos. Kast, por supuesto, ha dicho que enfrentará los otros problemas mencionados, pero al poner el acento en la migración, con tal puesta en escena, está revelando su visión del mundo.

Existen en el planeta, según el Instituto de Política Migratoria, 72 muros que dividen a 70 países. Varios están en Europa (Letonia, Lituania y otros países), otros tantos en Oriente Medio (Irak, Irán, Palestina, Jordania) o en otras partes del Asia (Pakistán, India, Bangladesh). Donde no había muros de ese tipo era, precisamente, en Sudamérica.

Digamos que Kast es innovador: levanta una barrera que simboliza el naufragio de las negociaciones o de políticas migratorias más sensatas, en un territorio donde no existía otra y donde, además, no hay bombas nucleares ni guerras entre Estados. Es una manera de crear una atmósfera áspera en un territorio que se preciaba de ser algo más pacífico.

¿Cómo se sentirá el presidente boliviano Rodrigo Paz, que asistió entusiasta a la toma de mando del nuevo mandatario chileno? Porque esa zanja, en vez de acercarlo a su vecino, hunde sus esperanzas de que el mar no le quede tan lejos. Y alienta una nueva crisis migratoria en el sur, con cientos de personas agolpándose en la arena, en un limbo que se asoma hacia la nada.