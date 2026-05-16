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Trump, Xi y el estado 52, por Ramiro Escobar

China reafirma su postura inquebrantable sobre Taiwán y advierte a EE. UU. sobre sus intenciones en la región. La situación geopolítica se torna compleja tras la cumbre.

Ramiro Escobar

Meditamundo

Lic. en Comunicación y Mag. en Estudios Culturales. Cobertura periodística: golpe contra Hugo Chávez (2002), acuerdo de paz con las FARC (2015), funeral de Fidel Castro (2016), investidura de D. Trump (2017), entrevista al expresidente José Mujica. Prof. de Relaciones Internac. en la U. Antonio Ruiz de Montoya y Fundación Academia Diplomática. Profesor de Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Fundación Academia Diplomática.

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