Justicia para Melissa, por Las Tejedoras

* Colabora Gabriela Paliza Romero, abogada cusqueña.

Ruth Melissa Alfaro Méndez era periodista del semanario Cambio y fue asesinada el 10 de octubre de 1991 al abrir un sobre bomba en su centro de trabajo. Tenía 26 años.

El pasado 20 de marzo, con la sentencia del caso Sobres Bomba, ha quedado probado que durante los años noventa Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos lideraron una estrategia sistemática de violencia dirigida a periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y voces críticas al gobierno.

La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria condenó a 20 años de prisión a Vladimiro Montesinos como autor mediato de los hechos. Se demostró que no fueron hechos aislados sino una política de eliminación de opositores al gobierno de Fujimori.

A pesar de que han pasado más de tres décadas desde los hechos, la justicia llega a medias por la absolución del presunto autor directo. Sin embargo, el reconocimiento del Estado como responsable de los hechos es importante.

En un contexto marcado por varios intentos del Congreso por asegurar la impunidad, la sentencia adquiere un valor adicional al rechazar la aplicación de la Ley 32107 que buscaba la prescripción de estos delitos y reafirma que, frente a normas o interpretaciones que favorezcan la prescripción, corresponde ejercer control de convencionalidad y garantizar que el derecho interno se adecúe a los estándares del sistema interamericano. En esa línea, prevalece la obligación del Estado de asegurar el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y la tutela jurisdiccional efectiva de las víctimas.

Este proceso —que he tenido el honor de acompañar junto con la doctora Gloria Cano desde la representación de las víctimas— no sería posible sin la persistencia de quienes han tejido memoria contra el olvido: sus familiares, en especial la señora Norma Méndez, madre de Melissa, y las organizaciones y colectivos que acompañan el proceso.

Esta sentencia nos demuestra una vez más que la justicia en el Perú es una conquista colectiva.