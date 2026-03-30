Una educación electoral que se juega los descuentos, por Liz Quiroz Barco

*Por Liz Quiroz Barco, especialista en comunicación estratégica

Termina marzo y de acuerdo con la encuestadora Datum, un 80% de peruanos no sabe cómo votar y no conoce la cédula electoral del domingo 12 de abril. Las entidades electorales, organizaciones civiles y medios despliegan campañas de educación electoral, pero vemos que no es suficiente y entonces nos preguntamos por qué. El tamaño y diseño de la cédula, con más de 30 candidatos presidenciales y columnas para elegir Senadores, Diputados y Parlamentarios Andinos, podría explicar el problema. Por lo tanto, se necesita más pedagogía electoral y una comunicación que sea visual y repetitiva.

En el Perú, el aplicativo WhatsApp es la principal herramienta de comunicación y comercio con una penetración cercana al 89% y con 26 millones de usuarios, según el We Are Social & Meltwater Digital Report 2026, Hootsuite LATAM Report 2026. Podría funcionar como táctica comunicacional enviar por WhatsApp un modelo de cédula en blanco y negro para que los electores lo impriman y practiquen cómo votar. Incluso se puede habilitar un número telefónico para pedir la cédula específica de su región.

Otra acción comunicacional urgente es la educación presencial, una comunicación cara a cara, de proximidad y de pertinencia cultural. Los organismos electorales deben aprovechar a todos sus aliados en el Perú para instalar quioscos, mesas, espacios de entrenamiento en lugares de alto tránsito como plazas, mercados, paraderos, institutos, universidades, con gigantografías de la cédula y plumones gruesos para que los peruanos practiquemos cómo sufragar y hacer las preguntas necesarias para despejar dudas.

Una buena experiencia como referencia para replicar es la acción estratégica del Plan de Formación Ciudadana y Educación Cívica Electoral Chile. Organizaron simulacros de votación en escuelas primarias y secundarias con materiales idénticos a los oficiales. Los niños se llevan a casa la tarea de enseñar a sus padres cómo se marca la cédula. Esto sería muy útil, en particular en comunidades alejadas donde la escuela y el docente son muy respetados.

Los medios de comunicación deben continuar difundiendo la cédula electoral, como lo está haciendo muy bien La República. De esta manera las familias juegan a votar en casa, familiarizándose con la ubicación de las columnas.

Se necesitan capacitaciones en lenguas originarias a los Apus y presidentes de comunidades, pues ellos son los mejores comunicadores, por lo que llevarán la información a sus asambleas. Igualmente, se requiere trabajar con los agentes de salud y los programas sociales.

Para las redes sociales, qué más se puede hacer. Se podría generar un concurso tipo “Challenge del voto”, en el que se crea un filtro interactivo para TikTok e Instagram en el que aparezcan la cédula y el usuario pueda marcar digitalmente la intersección correcta, y si se equivocan, sonará como un error.

No hay tiempo que perder. Somos más de 27 millones de electores que debemos sufragar y queremos hacerlo correctamente. Lo importante es enseñar a los votantes cómo ser dueño de su decisión. La pedagogía electoral triunfa cuando empodera al ciudadano frente a la complejidad del sistema.