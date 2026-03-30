Pedro Grández: Apatía, indignación, aturdimiento: emociones electorales

Pedro P. Grández Castro. Profesor universitario. Sociedad Peruana de Constitucionalistas (SPC)

Las elecciones representan un momento fundamental en los procesos democráticos modernos. Sin embargo, la legitimidad de las elecciones no depende solo del proceso electoral en sí, sino también de las condiciones materiales que permiten al ciudadano ejercer su derecho a elegir de manera libre e informada. En ese contexto, el proceso electoral que estamos viviendo en el Perú muestra los extremos a los que puede llegar el colapso de un sistema que ha sido incapaz de crear las condiciones mínimas para que la democracia funcione con estándares razonables. Las cifras son elocuentes: solo en las listas a la presidencia hay más de 35 candidaturas; más de 3.000 candidatos para el Senado, y más de 6.000 para la Cámara de Diputados. En estas condiciones, ¿se puede afirmar que el poder de decisión está en el electorado?

No es solo la imposibilidad material de informarse sobre más de 10.000 candidatos, sino que el periodismo viene documentando casos de personajes condenados o procesados judicialmente por graves delitos y que se encuentran en plena campaña para ser elegidos. A ello hay que sumar la imposición de las ubicaciones de preferencia en las listas a las cámaras, empezando por los dueños de las organizaciones que han reservado para sí el número 1 de sus respectivas agrupaciones. Todo esto genera ante la ciudadanía una serie de reacciones emocionales como la apatía, la frustración, el cansancio o la indignación frente a la forma en que se presentan los culpables de este colapso ofreciendo nuevas soluciones que, por supuesto, no cumplirán. Entre estas emociones, hay, sin embargo, una sensación generalizada que es compartida: el aturdimiento.

Según la RAE, “aturdir” tiene como uno de sus significados “que (alguien) pierda el uso normal de los sentidos o no sepa qué decir o hacer”, y este parece ser, precisamente, el estado emocional en que la mayoría de los/as peruanos/as nos encontramos frente a la irracional avalancha de candidaturas y discursos con promesas e insultos que se lanzan, de un lado al otro, ante una ciudadanía que ha perdido toda vocación por la política. Lo grave de esto es que puede tratarse de un estado de ánimo promovido adrede por quienes saben que un análisis mínimo a las propuestas o candidaturas tendría que llevar irremediablemente a su rechazo.

El aturdimiento funciona como estrategia para promover la polarización y estimular un voto a partir de las emociones y ya no desde la reflexión racional. Así, frente a la ausencia de propuestas, el aturdimiento inducido permite que el electorado ya no juzgue críticamente, renunciando al voto reflexivo y votando con desgano e, incluso, con desdén, por cualquiera de las opciones que haya logrado sobresalir no por la calidad o relevancia de sus propuestas, sino porque se trata de una opción que ha sabido moverse mejor en el aluvión de mentiras y frases impuestas de la campaña. De este modo, el aturdimiento se convierte en estrategia exitosa, precisamente, para que los peores se impongan exhibiendo, incluso con cierto desparpajo, aquello que, desde la perspectiva de un elector racional, tendría que resultar cuestionable.

En este contexto, no solo ganan los peores, sino que se vacía por completo de contenido el derecho al sufragio como forma de realización de la autonomía de cada ciudadano/a. Ya no estamos ante unas elecciones que debieran ser “(…) auténticas”, o “que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”, como se lee en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. No pueden ser auténticas, precisamente, porque los electores irán confundidos y/o aturdidos a votar por quien sea; y tampoco puede decirse que estamos ante un proceso en el que el voto sea “la libre expresión de la voluntad de los electores” porque estos no podrán formar su decisión de manera plena sobre la base de la información o la deliberación.

Por su parte, la Constitución peruana establece que el sistema electoral “tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos” (art. 176 Const.). Sin embargo, nada puede hacer un sistema electoral, por eficiente que fuera, si no están dadas las condiciones previas ineludibles para que el voto se convierta en “expresión auténtica libre y espontánea”. Y esas condiciones previas tienen que ver con el sistema de partidos políticos que hoy en día no existe. De este modo, son las organizaciones políticas y sus intereses, los responsables directos del “aturdimiento electoral” que nos han impuesto, en su desesperación por mantener la cuota de poder de la que hoy disfrutan a través del Congreso. La avalancha de grupos compitiendo genera sobrecarga informativa, impactando de manera directa en la libertad de elección de los ciudadanos. En estos escenarios, el voto subsiste formalmente, pero la elección pierde calidad deliberativa.

El fenómeno del aturdimiento electoral plantea, por tanto, un desafío democrático relevante. No se trata de cuestionar la pluralidad de la oferta política, sino de reflexionar sobre las condiciones que permiten que esa pluralidad se traduzca en una decisión consciente. Lo que tenemos al frente no es, un fenómeno propio del pluralismo político o del crecimiento del interés en la participación política. El fenómeno al que asistimos revela, más bien, la mercantilización de la política y el abandono de ideales e ideologías que eran los móviles de la acción política colectiva. Hoy, en muchos casos, el crecimiento exponencial de los grupos que participan en este proceso tiene que ver con la defensa de intereses particularistas, como es el caso de la incidencia en la calidad de las universidades privadas, o el crimen organizado.

Desmontar esta estructura que ha convertido la política en la peor forma de engaño y aprovechamiento indebido de la función pública es el desafío más urgente de los próximos años. Sacudirnos del aturdimiento que nos quieren imponer y recobrar nuestra condición de ciudadanos libres, reflexivos y críticos con el momento que nos toca vivir, tiene que ser el punto de inflexión en las próximas elecciones.