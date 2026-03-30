No Kings, por Mirko Lauer

La consigna central de las marchas mundiales este fin de semana ha sido No Kings (nada de reyes), dirigida contra Donald Trump. Pero tantos presidentes elegidos que optan por actuar como monarcas absolutos, ¿por qué los llamamos dictadores y no reyes? La cuestión al fondo de esto es la legitimidad de esos gobernantes.

Trump es un presidente elegido, pero actúa ignorando las reglas por las que juró. Algo a lo cual no se atreverían los reyes constitucionales de estos tiempos. El maltrato a las ciudades de los EE. UU. evoca al emperador romano Nerón, que en su infamia llegó a pegarle fuego a Roma. Lo de No Kings es una comparación con la antigüedad.

A lo anterior se suma un estilo presidencial que exige muchos adjetivos, además de los conectados con la fuerza: prepotente, errático, arrogante, despectivo, vulgar, impredecible, incompetente, negativo. Lo que parece salir de todo esto es que lo que hace Trump es reinar más que gobernar. Además, y esto es muy importante, está rodeado de una corte.

Rasgos monárquicos: un sentido dinástico, con hijos aupados al poder; un abuso de la primera persona a la hora de hablar sobre o anunciar decisiones del Estado; una búsqueda de esplendores, como el gran salón de baile en la Casa Blanca, nacida de la trayectoria hotelera que lo hizo rico; un deseo de seguir en el poder indefinidamente.

La acusación de que pretende ser un rey le llega en el momento en que el ex príncipe Andrés ha llevado el prestigio de la Casa Real británica, y a algunas casas reales más, a un terreno peligroso. Nos referimos al escándalo Epstein, sobre el cual Trump y la corte de funcionarios dedicados a cuidarle las espaldas algo saben.

Además, está la imputación de que Trump busca desmantelar la democracia estadounidense y retrotraer al país a tiempos anteriores a 1776. El Trump que amenaza con hacerse de Canadá o Groenlandia se conduce como si el poder de Washington no tuviera límites, y en consecuencia el suyo personal tampoco. Un rey dedicado a la rapiña.

La aprobación de Trump en su país está en el punto más bajo que se le conoce. El revés económico-militar en Irán y el “estrecho de Trump” empeorarán las cosas, y ya aseguran una derrota de los republicanos en las elecciones parlamentarias de noviembre. Su Majestad está en problemas.