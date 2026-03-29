Una ceguera de quitarse el sombrero, por Mirko Lauer

¿Qué significa el tetraempate del reciente simulacro Ipsos? Quizás que hay por lo menos dos candidatos de la izquierda rondando un lugar en la segunda vuelta. En su mejor escenario, esos votos tentativos (7,9% Alfonso López-Chau, 7,5% Sánchez) no se van a trasvasar hacia la derecha, sino que se van a consolidar en alguno de los cuatro.

El otro significado es que parte de la izquierda se mantiene dentro de la mística de Pedro Castillo. Roberto Sánchez lo sabe y se presentó al debate con un enorme sombrero silvestre. Solo le faltó llegar con el traje de reservista para completar el dúo de símbolos inverosímiles. Castillo y Antauro siguen pesando más de lo supuesto.

Hay gente que va a votar por Castillo a pesar de que este quiso dar un golpe. ¿Por qué? Los muertos de Dina Boluarte ayudaron mucho a mantener la idea de Castillo víctima de una injusticia, a pesar de lo evidente de su golpismo. Además, una elección es gran oportunidad para atacar a los candidatos de derecha, sin muchos argumentos.

La presencia de Sánchez en el cuarteto le abre las puertas a la posibilidad del remake del 2021 como un clásico de tipo izquierda vs. derecha. Sin embargo, Sánchez todavía no se lanza a aparecer junto a Castillo o a Antauro en las fotos de campaña. Después de todo, otros izquierdistas han llegado igual de lejos con imágenes de moderación.

Cuando Castillo ganó la elección denostando el orden republicano, no parecía que sus palabras pudieran tener efectos negativos. Pero el sombrerudo se cargó buena parte de la institucionalidad democrática, y así izquierda y derecha gobernaron juntas desde el Congreso. No gobernó Boluarte sino, como dice Jorge Nieto, lo hizo Keiko Fujimori.

Ahora los peligros para la democracia y para la economía del hogar están mucho más claros. Datoides como que el sur andino por sí solo va a definir la elección ya no parecen tan convincentes. Lo que más bien va a definir las cosas es el dinero, y ya sabemos de qué lado está. Las campañas millonarias todavía no han comenzado.

De aquí al 5 de abril pueden aparecer algunos sondeos más, quizás con las sorpresas que traiga la disminución del número de indecisos e indiferentes. Las distancias entre candidatos son mínimas. ¿Cualquier cosa puede pasar?