El siglo del Amauta, por Mirko Lauer

En sus 100 años de existencia, los 30 números de Amauta han merecido todos los elogios. Los de la relevancia, los de la importancia, los de la política y los de la cultura. Solo José Carlos Mariátegui ha sido más elogiado que su revista. Ahora Luis Alberto Castillo ha añadido los elogios de la tipografía y de la gráfica.

Castillo se ha venido preparando para lo que es un trabajo de deconstrucción de la revista nacida en 1926. Desde el temprano 2025 empezó a trabajar con el catálogo de elementos tipográficos (tipos, orlas y viñetas) de la empresa familiar Minerva. Ese primer acopio incluso trae la factura de la máquina Nebiolo importada por los Mariátegui.

Esa terminaría siendo la Máquina de hacer poesía que titula el libro de 2019 que ahora reedita ampliado Castillo. Lo completa ahora la pulquérrima edición facsimilar del N.º 1 de la revista, muy superior a la que se hizo en 1976, por el cincuentenario. Mucha poesía salió de esa máquina, pero no solo eso. Salió buena parte de la modernidad peruana.

Un tema de comentario ha sido que en esta edición facsimilar Castillo no ha eliminado los avisos comerciales, en 1926 abundantes y significativos para una nueva revista cultural tan a la izquierda. Entre muchos presentes, el Banco Italiano, el Banco Alemán Transatlántico, la Compañía Internacional de Seguros y un buen número de otros.

Eran tiempos distintos, otra la relación entre la creación y el dinero. Las primeras muestras de José Sabogal fueron verdaderos éxitos de ventas. Comparado con estos tiempos, la revista tuvo un gran éxito de ventas. En cambio, para la edición facsimilar anterior que apareció en 1976 (el cincuentenario), las páginas eran un mero soporte, y todavía hay ejemplares disponibles. Amauta había pasado a ser el trofeo de una izquierda mucho más radical de lo que había sido JCM.

El trabajo de Castillo es muy valioso, pues muestra a la revista de vanguardia (pues de eso hablamos) como una máquina dedicada a construir modernidad. Amauta dejó de salir en poco tiempo, pero su lección sigue duradera. No por ser una máquina, que lo era, sino por convocar gente. Uno de ellos, Castillo, parte de una generación que nunca se queda contenta con lo que capta a primera vista.

Se nos anuncia que varios de estos bellísimos nuevos facsimilares irán apareciendo en los meses que vienen.