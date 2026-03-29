El problema de la derecha: los derechistas, por Mirko Lauer

Quien mejor parado salió del segundo debate presidencial fue Carlos Espá, con 28,5% de las simpatías entre los seguidores de RPP. ¿La performance de este conservador es una buena noticia para la derecha? En verdad no. Figuras como Espá, que hay varias, fragmentan el voto derechista de los punteros, cuestionan su paso a la segunda vuelta.

La definición de lo derechista no está muy firme que digamos, en especial porque hay de todo. Los religiosos pro-vida y anti-género. Los enemigos jurados de lo izquierdista o de lo popular. Las réplicas de algún pensamiento tradicional. Versiones centristas de todo lo anterior. Son muchos credos y les están pidiendo unirse.

Los dos debates que ya se dieron no han ido en esa dirección. Por lo pronto, la suma de dispersión y sorteo, más la mecánica misma del debate, colocaron a los polos hipotéticos (derecha e izquierda) en una situación ideológicamente improductiva. Nos referimos al dicho “el enemigo de mi enemigo”, donde tantos amigos y enemigos solo confunden.

En el 2021, la hemorragia de votos en la derecha fue producida por la enemistad que se tenían los dos candidatos derechistas más importantes. Una enemistad que entonces era circunstancial, pero que con el tiempo ha cuajado. Pero puede haber sido reemplazada por una dispersión en la derecha, con muchos candidatos medianos y pequeños.

Espá representa la pregunta: ¿por qué votar por Fujimori o López Aliaga si puedo hacerlo por este candidato más joven, mucho menos quemado y, en apariencia, más convencido de partes enteras del catecismo de la derecha? En efecto, mejor están Espá o alguno de los nuevos derechistas que han aparecido sobre la gigantesca cédula de votación.

¿Le pasa lo mismo a la izquierda? Básicamente sí; solo que en ese sector no hay candidatos tan establecidos como los dos punteros de la derecha. Es decir, candidatos fuertes a los que la dispersión del sector ideológico puede afectar de manera decisiva. En cierto modo, en la izquierda que va a los debates todos son avatares de Espá.

El debate de este miércoles va a ser más interesante, si esa es la palabra, pues Jorge Nieto es el político que ha escalado y Fujimori es la candidata que ya ha perdido varias veces. No es alguien a quien ella quisiera ver al frente. ¿Pero estaría más cómoda en una segunda vuelta con Alfonso López-Chau?