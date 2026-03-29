Escenarios electorales, por Rosa María Palacios

Tres días de debates, y la promesa de tres más por venir, dejan claro que, en general, no hay candidatos arrasadoramente carismáticos que despierten la pasión popular. Son, cada uno a su manera, seres humanos poco dotados para seguir instrucciones tan sencillas como hablar un minuto sin leer. Mal podrían, sin habilidad de comunicar, llegar a través del corazón, o la razón, al elector. Pero, es lo que hay. De esos 34 que desfilaron, más un prófugo de la justicia impedido de asistir (simbólica señal de los tiempos), hay que escoger.

Las últimas encuestas de IEP, Datum e IPSOS (solo uso esas tres porque tienen una metodología conocida, una trayectoria detrás e indican quién paga un estudio que es costoso) arrojan seis candidatos que podrían llegar a segunda vuelta, sin medir aún el efecto de los debates. Es claro, con las modestas intenciones de voto, que nadie ganará en primera vuelta. A dos semanas de la elección, ya es muy difícil que suba alguien más considerando que dos, Sánchez y Nieto, son los que vienen de abajo. Quedémonos pues con estos seis: Fujimori y López Aliaga en la punta con un empate alrededor del 10%. López Chau con un tercer lugar, pero muy apretado con Álvarez, Sánchez y Nieto. Casi un cuádruple empate. De esos seis, van a salir dos. ¿Qué hay otros mejores en la lista larga que no llegaron? Comparto esa idea, pero es hora de trabajar con realidades.

Si un primer filtro fuera #PorEstosNo, Fujimori, López Aliaga y Sánchez salen de escena. Pero las reglas las hizo el Congreso a sabiendas de su impopularidad del 90%. Al igual que el 2021, el truco está en ser el rey de los enanos. Pero los punteros tienen varios problemas. Sus bancadas en el Congreso (Fuerza Popular y Renovación) han hecho un daño descomunal (al país, pero también a ellos). Como se vio en el debate, enumerar sus deméritos es muy fácil. Desde las leyes pro-crimen, hasta los cuatro presidentes por quinquenio, el “pacto mafioso” es una idea bien colocada por todos los adversarios. Los últimos tres gobiernos son del Congreso. Negarlo es absurdo. Ni Fujimori, ni López Aliaga, pueden desvincularse, pese a sus desesperados intentos, de esa realidad.

López Aliaga solo ha podido consolidar el voto de San Isidro. El NSE A, masculino y limeño es su única fortaleza. Paradójicamente, un candidato que no respeta contratos ni propiedad privada, ni mujeres, (y que tiene mucho que explicar a la fiscalía por su gestión de Lima) tiene el 50% del A (Ipsos) lo que dice mucho de los valores y de la educación política de la elite peruana. Para bien del país, con eso, no se gana una elección. Su estrategia desesperada en una campaña donde está en caída, es usar al cuco comunista, la vieja confiable de la DBA. Si él no pasa a segunda vuelta, Keiko no puede ganarle a nadie, sostienen. Por eso la segunda vuelta ideal de López Aliaga es contra Keiko. De ahí que no la toque y el terruqueo se dispare contra Sánchez, López Chau y Nieto. A Álvarez, le piden que se retire y endose sus votos. Ya les dijo, con mucho humor, que no gracias. Lo que no dicen los entusiastas de López Aliaga es que si Keiko no pasa a segunda vuelta, es también muy difícil que López Aliaga le gane a cualquiera de los otros cuatro.

El problema de la derecha mercantilista es que el terruqueo puede funcionar en San Isidro, pero más allá de esos límites, puede ser una ventaja para sus adversarios. Ningunear al otro, no es una buena forma de pedir el voto. Ahí está Castillo para probarlo, pero, no aprenden porque son muy mediocres en estrategia política. Ahí es donde cosecha hoy Sánchez, quien tiene muchos problemas reales, pero poco mencionados. Primero, Yehude Simón lo acusa de traidor y de haberle robado el partido; segundo, es parte de este Congreso a quien le debe la vida. No es menor que el fujimorismo, Renovación y demás aliados le archivaran una denuncia constitucional, un gran favor político que lo coloca en el meollo del toma y daca de #PorEstosNo; tercero, desde su tesis “doctoral” hasta su pobre gestión como ministro demostraron sus nulas cualidades para ser presidente. Ser el vengador de Pedro Castillo le va a dar simpatías populares, pero ¿alcanza? El caso Vizcarra es un espejo donde debería mirarse. Pasar por ser otro, es imposible en el Perú. El sombrero, le queda grande.

Al frente, lejos del Congreso, quedan tres. Álvarez, probablemente el más querido y más empático no puede ganar una elección solo con corazón. Su ignorancia jurídica y su ferviente populismo penal (que no se sostiene ni siquiera en su plan de gobierno) lo tiene estacionado en un 5% hace semanas, sin moverse. Lección para todos es esta: nuestro país tiene demasiados muertos por abuso del Estado como para que tu conexión con el pueblo sea ser presidente para matar más. Una cosa es vivir seguro, eso es un futuro. Otra, un Estado que te niega los más elementales derechos con la excusa de que solo se los quitará a “otros”. ¿Y si me los quita a mí?

López Chau y Nieto tienen el mismo origen en su formación política. Son académicos que se formaron en el marxismo de los setenta y que desde esas trincheras marcharon contra la dictadura militar. Esa militancia los hizo romper con la lucha armada y apostar fervientemente por la democracia. López Chau se acercó a Barrantes y al aprismo, caminando hacia la social democracia desde el aparato del Estado, culminando su carrera burocrática como rector de la UNI. El camino de Nieto se fue más a la derecha, un demócrata más liberal que estuvo muy cómodo siendo ministro de cultura y luego de defensa de Kuczynski, después de pasar la mayor parte de su vida profesional en México. Nieto, emerge como Sánchez a última hora y los esqueletos del clóset que quieren sacarle no son los de un salvaje comunista o los de un pésimo gestor. Que los fujimoristas crean que lo insultan diciéndole “fujimorista” no deja ser cómico, pero poco eficaz.

Sin embargo, así como Álvarez es divertidísimo, López Chao y Nieto son aburridísimos. Un poco más de calle, de chispa, de brillo, ¿no? No les haría daño dejar el tono docente. Tampoco se les pide que sean Popy (hay que agradecerle su enloquecido rol) pero en ese tono cansino, no van a levantar multitudes.

Mientras tanto, hay que hablar seriamente de la elección parlamentaria. Aún cuando sus candidatos no lleguen a la presidencia, una Cámara de Diputados y un Senado compuesta por los actuales partidos en el poder es una pesadilla de la que debemos salir. De ti depende que no pasen la valla. Ya lo sabes: anda a votar, no votes nulo, por ningún partido que está hoy en el Congreso y por algún partido que esté en posibilidad de pasar la valla. El próximo domingo podremos hacer una lista de cuáles son y compartirla. Mientras tanto, sigue pasando la consigna #PorEstosNO