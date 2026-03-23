El desafío de gobernar para el crecimiento

La inestabilidad política influye hoy de manera directa en el desempeño económico del Perú. La sucesión constante de autoridades en áreas estratégicas del Estado incide en las decisiones empresariales, en la marcha de proyectos de gran escala y en las expectativas sobre el rumbo productivo nacional. En ese contexto, las previsiones de expansión se han moderado en los últimos años, una señal que muestra una economía que avanza por debajo del dinamismo que se proyectaba tras la recuperación pospandemia.

Las cifras de rotación en sectores clave ilustran este escenario. Desde 2021, el Ministerio del Interior ha pasado por 18 ministros; el de Energía y Minas por 11; el de Economía y Finanzas por 10; y el de Comercio Exterior y Turismo por 7.

El desarrollo económico requiere continuidad. Por ejemplo, tanto los grandes proyectos mineros, energéticos e industriales como los pequeños negocios dependen de orientaciones claras desde el aparato público más allá de una gestión de unos meses o semanas. Una conducción que cambia con frecuencia ralentiza la ejecución de iniciativas estratégicas y lleva al sector privado a actuar con mayor prudencia.

Las proyecciones macroeconómicas reflejan esa realidad. Tras la recuperación posterior a la pandemia, diversos organismos estimaban que el país podía consolidar tasas de expansión cercanas o superiores al 4%. Sin embargo, el crecimiento observado en 2024 se ubicó alrededor del 3%, un resultado que evidenció una recuperación más lenta de lo previsto. Para 2025, las estimaciones se sitúan en un rango cercano al 2,5%-3%, lo que confirma expectativas más moderadas sobre el desempeño económico del país.

En este contexto, el proceso electoral adquiere una relevancia especial. Las elecciones representan una oportunidad para que los ciudadanos evalúen el rumbo del país y definan el tipo de liderazgo que requiere la economía peruana.

El Perú conserva fortalezas relevantes: bases macroeconómicas sólidas, instituciones económicas reconocidas en la región y sectores productivos con amplio potencial. Ese capital convive con un reto central vinculado a la gobernabilidad, hoy venida a menos por la cooptación del pacto corrupto del Congreso al Ejecutivo.

Gobernar con visión de crecimiento supone fortalecer esa estabilidad. En una etapa en la que el país se aproxima a una nueva elección nacional, la decisión de los peruanos tendrá un peso determinante en el rumbo del crecimiento y en la capacidad del país para aprovechar plenamente su potencial económico.