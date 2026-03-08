La otra víctima de la crisis política peruana: su política exterior, por Martín Cassinelli

Desde el sábado 7 de marzo se lleva a cabo la Cumbre Americas Shield en Miami, donde se reúnen 12 jefes de Estado de América Latina y el Caribe junto al presidente Donald Trump. En ella, el presidente Trump presentó el seguimiento de la visión de su doctrina Donroe, posiblemente acompañado de iniciativas económicas y de seguridad que marcarán la relación de EE. UU. hacia América Latina por los siguientes años.

La ausencia del presidente peruano se hará sentir. No en Miami entre los presidentes, pero sí en nuestro país, que posiblemente quedará al margen de las iniciativas económicas y de seguridad anunciadas. La no participación del presidente peruano en dicha cumbre se suma a la lista de cumbres y foros internacionales de las cuales los presidentes peruanos se han ausentado en los últimos 10 años. El descalabro institucional peruano, con sus constantes cambios presidenciales y recurrentes rechazos de salida del país a los mandatarios de turno, ha debilitado profundamente la política exterior del país, aun cuando la Cancillería ha hecho un esfuerzo valeroso para suplir la debilidad presidencial.

¿Qué importancia tienen los presidentes en la política exterior de un país? Mucha. Los presidentes sintetizan la visión que tienen para sus países y, en sus participaciones en el exterior, buscan aliados que compren esa visión. Los diplomáticos y grandes inversores miran las oportunidades de un país a través del prisma de sus presidentes: Javier Milei, con su estilo irreverente, convenció a la comunidad internacional y empresarial de su apuesta por un shock económico y mayor apertura internacional. Claudia Sheinbaum, a través de una diplomacia cauta y mesurada, reivindica el valor de lo indígena y comunica a la comunidad internacional que las inversiones en México deben servir como motor de inclusión social. Daniel Noboa, vestido de chaleco antibalas, le comunica al mundo su lucha sin concesiones contra el crimen organizado.

¿Y qué mensaje han dejado los últimos ocho presidentes peruanos en el exterior? Ninguno que se recuerde. Esta ausencia de narrativa no es menor. En el escenario internacional, los países compiten constantemente por atención política, inversión y alianzas estratégicas. Cuando un país no proyecta una visión clara, otros ocupan ese espacio. Perú, que durante décadas fue visto como un ejemplo de estabilidad macroeconómica y apertura comercial, hoy aparece ante muchos actores internacionales como un socio incierto, difícil de leer y aún más difícil de comprometer en proyectos de largo plazo.

Las consecuencias son sutiles pero profundas. Los grandes proyectos de inversión, las iniciativas regionales y las nuevas alianzas estratégicas suelen construirse alrededor de líderes que articulan objetivos claros para sus países. Sin esa señal política desde la presidencia, el Perú pierde capacidad de influencia, llega tarde a las conversaciones clave y corre el riesgo de quedar fuera de las oportunidades que surgen en un momento de intensa reorganización geopolítica en el hemisferio. Proyectos estratégicos como el puerto de Chancay parecen suceder “a pesar de” y no “por” el presidente de turno. La política exterior puede ser ejecutada por diplomáticos y servidores públicos talentosos, pero necesita de una dirección política clara desde el más alto nivel del Estado.

En las próximas elecciones, la política exterior probablemente no será un tema central del debate. Pero quien asuma la presidencia este 28 de julio tendrá una tarea urgente: reconstruir una narrativa clara sobre el lugar que el Perú quiere ocupar en el mundo. No solo para mejorar nuestra imagen internacional, sino para asegurar que el país participe activamente en las decisiones económicas y estratégicas que definirán el futuro de la región. El mundo estará esperando.

Martín Cassinelli es investigador del think tank Atlantic Council en Washington DC.