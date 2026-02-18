Dos historias ocultas, por César Azabache Caracciolo

En condiciones distintas, la discusión sobre la destitución de Jerí habría sido más que importante. La elección del procedimiento por censura ha determinado la cantidad de votos que se emplearon para destituirle, siendo un presidente de reemplazo que proviene del Congreso. Los tres presidentes destituidos desde la pandemia, Vizcarra, Castillo y Boluarte, llegaron al cargo desde planchas presidenciales. Merino renunció, de modo que Jerí es el primero en su propia lista.

Cuatro destituciones en poco más de cinco años muestran de qué forma en este periodo se ha debilitado hasta el máximo extremo imaginable la resistencia institucional de la Presidencia de la República. Es imposible negar que una cuota de esa reducción fue precipitada algo antes de la pandemia por las historias que el caso Odebrecht reveló. Y otra por la enorme frivolidad que se ha instalado en Palacio; desde los Rolex de Boluarte hasta las madrugadas de Jerí.

La crisis muestra a Renovación, hasta hace poco uno de los principales animadores de la coalición, empujando la censura de Jerí en contra del fujimorismo, el principal factor en el intento por contener el proceso. El almirante Cueto, de Renovación, entró hace unos días a la lista de candidatos dispuestos a asumir la presidencia en los pocos meses que quedan antes del 28 de julio. Al frente, Fernando Rospigliosi, convertido en el derrotado defensor del destituido mandatario, ha sostenido en público que Renovación quiere tomar el control del gobierno para convertirlo en un factor de influencia a favor de la candidatura de López Aliaga a la presidencia.

La destitución del caso Jerí expone la fractura de la coalición. Pero desplaza del centro de atención dos historias que la mayoría parece querer mantener en la penumbra. El repentino apoyo de Renovación a la censura apareció apenas estalló el escándalo del albergue de la pastora Jáuregui, que ocupa la segunda posición en la lista que esa agrupación lleva al Senado. Al promover la censura de Jerí, Renovación ganó unos días de silencio en las discusiones sobre lo que puede pasar desapercibido al registrar el sentido final de esta historia.

El caso de los albergues debería ser suficiente para mantener a Renovación lo más lejos posible del control del gobierno. Aunque las investigaciones sobre lo que representa ese lugar recién comienzan, hay ya preguntas que sugieren una historia legal extremadamente compleja: ¿El adoctrinamiento al que fueron sometidas estas niñas incluía mantener en silencio la identidad de sus agresores? ¿A cuántas de ellas se ayudó a denunciar el hecho del que fueron víctimas? ¿A cuántas se ayudó a declarar ante autoridades? ¿Cómo se registró la identidad de los niños y niñas que nacieron bajo custodia? ¿Todas y todos sobrevivieron al parto? ¿Dónde están las jóvenes que estuvieron allí y ahora son mujeres adultas? ¿Dónde están sus hijos e hijas?

La segunda historia que ha sido mantenida oculta en el corto debate que condujo a la destitución de Jerí corresponde a la violación sexual que le ha sido atribuida. Los cargos que llegaron al pleno en este debate mezclaron el llamado caso ChifaGate con los visibles excesos personales de Jerí en la organización de sus viajes y madrugadas en Palacio. Al hacerlo, ocultaron que su historia legal comienza con la denuncia publicada en enero de 2025. Es intolerable que quien ahora ejerce la Fiscalía de la Nación haya desestimado la denuncia, llegando a sostener que la ausencia de huellas seminales de Jerí en el cuerpo de la víctima es suficiente para exonerarlo de toda responsabilidad por el hecho. Este caso incluye una camiseta aparentemente suya que fue hallada en la escena del crimen, pero sobre ella nada parece haberse hecho hasta ahora. Se trata de evidencia física; una prenda personal de uso íntimo; por ende, analizable. Confirmar la presencia de uno de los imputados en la escena es más que importante. En delitos como este, que se consuman por forzamiento, incluso contemplar la escena pasivamente o no impedirla cuando es posible hacerlo puede representar formas imputables de participación en el hecho.

Pero hay además un caso adicional que ha sido abierto contra Jerí porque él se ha negado a someterse a un tratamiento de contención de pulsiones sexuales que fue ordenado por un juez en el marco de este caso, el caso sobre violación. Jerí ha mostrado en público saber que esa orden existe. También ha dejado en absoluta evidencia no tener intención de acatarla, aunque para eludirla solo tiene coartadas formales. Pero sobre esto nada se ha dicho al destituirle.

La exoneración de responsabilidad que el fiscal Gálvez concedió a Jerí puede quedar sin efecto con una evidencia nueva. La tarea de la fiscalía ahora es obtenerla.

Por cierto, casi nadie en el Pleno pareció ayer interesado en discutir estas cosas. Casi nadie interesado en confirmar si la víctima del crimen que se atribuye a Jerí está siendo apropiadamente protegida por las autoridades. Andrea Vidal, una joven abogada que también asistía a esas fiestas —Jerí lo ha confirmado en público—, ha sido asesinada en circunstancias no establecidas hasta la fecha. No tiene sentido forzar las relaciones entre ambos hechos, pero que coincidan en el tiempo indica la formación de un microclima que no debe dejar de investigarse.

De la frivolización del poder a su sexualización por abuso hay un salto muy peligroso.

La discusión que acabamos de terminar trataba en el plano oficial sobre vacancia y censura. Pero oculta una espantosa combinación de historias vinculadas a dolor y sometimientos silenciados. Dos historias en concreto que la clase política parece dispuesta a mantener en la más confortable penumbra.

No solo es la ceguera de los principales protagonistas de estas historias la que debe preocuparnos. También la nuestra está quedando expuesta en esta escena.