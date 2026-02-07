¿De Cubazuela a Venezolandia?, por Ramiro Escobar

A ritmo de joropo y con el paso de los días, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, está comenzando a experimentar una metamorfosis política que, tan solo hace unos meses, era inimaginable. Ha anunciado una amnistía amplísima para los presos políticos, está llamando a la inversión petrolera norteamericana y ha atenuado su discurso antimperialista.

Incluso corren versiones sobre la detención de Alex Saab y Raúl Gorrín, dos empresarios muy vinculados al chavismo (el primero fue ministro de Industrias), lo que sería una puntada más de la mandataria en su ruta hacia esa gran transformación tutelada por la Casa Blanca. ¿Hubiera tomado decisiones de este calado el difunto Hugo Chávez en una situación límite?

No es difícil encontrar, en Lima misma, a venezolanos que, cuando a Nicolás Maduro se le comenzó a caer el edificio, te decían: “al ‘Comandante’ no lo hubiera pasado esto”, una manera de reconocer su legendaria, aunque hosca, muñeca política. Algo de lo que carecía notoriamente su sucesor, y que ahora Rodríguez intenta exhibir, solo que en clave de sumisión.

La pregunta crucial es qué tipo de sociedad y sistema político va a salir de esa mezcla de chavismo descafeinado con impronta imperialista de Donald Trump. Es una magnífica noticia la liberación de presos políticos, algo que el régimen siempre negó con argumentos delirantes; pero no sabemos si el costo de la tutela va a consistir en apagar cualquier atisbo de crítica a EE. UU.

Los gobiernos de Chávez y Maduro nunca pudieron vivir sin ser ‘antiyankis’. Era parte de su feeling, de su ADN, y el ‘Comandante’ lo desplegó en la mismísima sede de la ONU. Hoy, ‘la sucesora’ apaga cada vez más el volumen de esas alocuciones, se muestra anuente con los designios de Washington, con lo cual lanza un pronóstico incierto para el futuro.

Uno quisiera pensar que el país de Bolívar es capaz de generar una transición autónoma, sin imposiciones, que sería lo sano y realmente democrático. Aunque es obvio que poner a Venezuela en el mapa de Trump pasa por poner luego a Cuba y a toda la región en esa frecuencia. Y que pasar de un desastre, una tiranía, a una Disneylandia caribeña no parece el final más feliz.