¿Venezuela libre?, por Ramiro Escobar

¿Qué significa ser libre para un pueblo, para una persona, para una sociedad? La reciente liberación de presos políticos en Venezuela es una señal de libertad; significativa y, a la vez, insuficiente, porque no han salido todas las personas que fueron injustamente detenidas por el régimen. Y porque, a pesar de haber salido de prisión, aún respiran el aire del sometimiento.

El que sigue ejerciendo el ‘madurismo’ y el que también impone Estados Unidos. No hay libertad plena en el país. Y para comprobarlo basta con ver el rostro hosco de Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, al anunciar las ‘excarcelaciones’, o el rictus de desprecio de Donald Trump cada vez que se refiere a los venezolanos, a quienes hasta ha llamado “feos”.

En rigor, además, la libertad política —toda libertad, en verdad— nunca se consuma en un momento. Se construye día a día, en cada ámbito, en cada circunstancia de la vida personal y social. Es una aspiración constante, nunca una realidad congelada. Lo saben todos los que sufren por falta de ella, o quienes, como Mandela, la conquistaron incluso estando en prisión.

Por eso, es apresurado sostener que han llegado la democracia y la libertad a Venezuela. Del alivio por la salida de Nicolás Maduro se ha pasado a la incertidumbre, a una falta de certeza que revela, precisamente, que los ciudadanos no son libres todavía. Especialmente si, como todo indica, la República Bolivariana va a estar encadenada a la gran potencia mundial por años.

¿Se pueden considerar libres los venezolanos si los van a obligar a vender su petróleo de acuerdo con lo que desea Washington, que encima dice que es suyo? ¿Pueden respirar tranquilos con la presencia, atornillada al parecer, de algunas de las eminencias grises del chavismo? ¿Y qué va a pasar si la convivencia entre esos dos polos autoritarios perdura en el tiempo?

Abraham Lincoln, un republicano claramente muy distinto a Trump, decía que “los que niegan la libertad a otros no la merecen para ellos mismos”. No veo que en esta cuasi opereta política haya nobleza, sino, más bien, interés y componenda. Y que la libertad del pueblo venezolano recién asomará cuando dejen de considerar que el petróleo es más importante que la gente.

