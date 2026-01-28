Perú Libre, balanza moral del Perú, por Mirko Lauer

Un poemario cada tantos años. Falso politólogo. Periodismo todos los días. Natación, casi a diario. Doctor por la UNMSM. Caballero...
Finalmente, ¿se va o no se va? Es improbable que las seis mociones de vacancia de José Jerí reúnan los 87 votos necesarios para ir a un pleno. La ausencia de pleno, cuyas llaves las tiene Fernando Rospigliosi, es la barrera que va manteniendo a Jerí en el cargo. Pero hay una grieta: si apareciera algo realmente atroz, Fuerza Popular cambiaría de posición, dice Keiko Fujimori.
Mientras tanto Jerí va permaneciendo, impostando la figura de una presidencia normal, con visitas, anuncios, mensajes y encuentros. López Aliaga ha visto en el tema una ganancia, y le está dando duro. Sumarse a la vacancia lo ha subido en las encuestas, mientras Jerí va cayendo velozmente. Una hábil movida en la bolsa de valores electoral.
Da la sensación que para Fujimori ya es tarde para vender sus acciones de Jerí y salvar la candidatura presidencial del fujimorismo. Nadie la va a premiar por la permanencia del interino, y si llega a caer, el mérito será de otros. Dos sucesivos socios en Palacio explican bien por qué ella anda seis puntos detrás de López Aliaga.
Llama la atención que habiendo puesto a Jerí en ese interinato, el fujimorismo no se haya tomado la molestia de instalarle alguna forma de control. En consecuencia el recién llegado se ha venido portando como si fuera un presidente elegido en buena ley y con parte del Congreso a su disposición, y a la vez sin problemas para cultivar los negocios como se hace en Breña.
Si para los fujimoristas Jerí es algo así como un político levemente pícaro pero en esencia honorable, que debe ser mantenido en el cargo, para Perú Libre y sus compinches la cosa es más bien al revés. Un tal Segundo Montalvo, de PL, declara a Jerí incapacitado moral permanente, incluso en la entrevista que le ha hecho CNN.
¿Y por casa cómo vamos? Olvida Montalvo que en Vladimir Cerrón tiene de candidato presidencial a un individuo obviamente aquejado por el mismo mal ético que PL atribuye a Jerí. Pero eso a Montalvo en el fondo parece importarle un pepino o, si prefiere, un huayruro, producto que patrocina para armar su vistoso collar étnico amazonense, quién es moral y quién no.
La vez pasada llegó con 5,000 votos de Amazonas. Ahora que va a la reelección es muy poco probable que alcance esa cifra. Será culpa de “los caviares”, por supuesto.
