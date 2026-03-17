Un exmilitar toca la puerta, por Mirko Lauer

Lo militar está en el aire. Cabe preguntarse si el comentario de Rafael López Aliaga sobre estupideces en los cuarteles fue una reacción adelantada al crecimiento del general retirado Wolfgang Grozo en las encuestas. ¿Le está saliendo al paso a un sentimiento pro castrense que sus asesores han detectado? El comentario no ha caído simpático.

Carlos Álvarez ha salido a cuestionar el comentario de López Aliaga y a ventilar sus propios pergaminos castrenses como tropa. Ha servido para recordarnos que en este país militares y policías, y sus familias, votan. Álvarez lo tenía muy presente, pero parece que López Aliaga no. Pero tantos candidatos del uniforme se lo han debido sugerir.

Nos estamos pasando los años de la violencia criminal con el planteamiento de que una mayor participación de la Fuerza Armada ayudaría a resolver el problema. Ha habido cierta leve participación, hasta donde entendemos sin mucho efecto. Pero, aun así, la visión de los militares ha sido positiva. Nadie ha pedido un golpe militar en medio de la podredumbre de la política civil.

El caso de Grozo es interesante. Muy pocos se han interesado por las candidaturas de Roberto Chiabra, José Williams o los demás exmilitares o ex-PNP. Da, pues, la impresión de que no es el origen FAP del candidato lo que está despertando cierta simpatía del electorado, sino algo llamable un estilo personal.

En otros decenios, cuando la política de los civiles tocaba fondo en términos de indecencia, las miradas de los ciudadanos se dirigían hacia la Fuerza Armada como la institución capaz de corregir esa descomposición. Desde la era Velasco-Morales Bermúdez, esa idea no ha vuelto a circular, como si el remedio fuera peor que la enfermedad.

En algunos países ha demostrado serlo, comenzando por la Venezuela chavista. Los militares no resuelven las cosas civiles y, por lo general, cuesta sangre, sudor y lágrimas deshacerse de ellos, los revolucionarios peores que los reaccionarios. Ya hace mucho tiempo que en el Perú no circula ese tipo de tentación, por fortuna.

Su origen castrense será un activo o un pasivo para el Sr. Grozo en lo que queda de campaña. Haría bien en mantenerse aparte de los marinos retirados del Congreso, cuya popularidad es bastante baja. ¿Pero con quiénes se puede tomar las fotos?