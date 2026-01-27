El regreso de la economía, por Mirko Lauer

En el reciente foro de Davos, Julio Velarde, del BCR, ha hecho un comentario que merece especial atención: hemos tenido nueve presidentes de la República al hilo y el sol se ha mantenido en su sitio. Una proeza bancaria, monetaria y de política. La frase podría estar marcando el regreso del discurso de la economía como dominante en el país, en oposición al de la política.

Ese sol peruano tan estable ha sido, y es, síntoma de que se han evitado tragedias en la caja fiscal. Aunque la Constitución se lo impide, el Congreso ha hecho esfuerzos por romper el chanchito del ahorro público y la confianza del sector privado. No lo ha logrado del todo, pero sí ha impedido un mejor crecimiento económico, beneficioso para todos, empezando por los más pobres.

Con el 3 % que se pronostica para el 2026, nadie puede ser sacado de la pobreza en que ha caído (o recaído). Quedarse pobre es empeorar la calidad de vida, que es lo que viene sucediendo, a pesar de las razonables cifras macroeconómicas. No solo los pobres, también los negocios establecidos están bajo fuego desde varios puntos. En medio de esto, las elecciones.

Como hay un cierto consenso respecto de que la economía no va mal, ni un solo candidato de importancia está hablando sobre el tema. La idea es que si no está malograda, para qué repararla. Pero hay dos problemas con esta displicencia. Uno es la ya mencionada pobreza, y el otro es que la normalidad de estos años le debe mucho a la economía ilegal.

Sobre esto último, si el presidente n.º 10 decide hacer una cruzada contra el crimen organizado en la economía, sin duda afectará la marcha económica, sobre todo cuando baje el precio de los metales. Pero no emprender esa cruzada es una garantía de aún mayor podredumbre en las instituciones políticas. Podredumbre que hoy nos impide crecer más.

Para que el necesario discurso económico pueda avanzar, es indispensable que el actual discurso político-judicial retroceda en el espacio público. En cierto modo, Velarde está invitando a los candidatos a interesarse por el asunto. Un sol hiperestable está bien, pero el piloto automático no lleva a ninguna parte y puede ser peligroso.

