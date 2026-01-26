Próximo aterrizaje del Gavilán: ¿Cuba?, por Mirko Lauer

Gracias a la flota de su Comando Sur, el Caribe se va convirtiendo en un mare nostrum para los EE. UU. Sin acceso al petróleo venezolano, Cuba se encuentra al filo del colapso. Claudia Sheinbaum intenta sustituir la generosidad petrolera de su cuate Maduro con la isla, pero eso le está significando amenazas militares yanquis contra los cárteles de la droga.

Una pregunta que flota en el ambiente es si Donald Trump podrá replicar la espectacular captura de Maduro. Es decir, si podrá secuestrar a otros chavistas top, y así acelerar los procesos de dominación, y si podrá exportar el método a otros países. Trump mismo ha definido su potencial próximo paso, al amenazar a La Habana.

Pero como ha dicho una cubana entrevistada en la calle por CNN, lo que protege a la cúpula cubana es que allá no hay petróleo. Pero si a Trump le interesa la maltrecha Gaza para sus negocios en la industria de la hospitalidad, más le puede interesar lo que hasta 1960 fue la capital del turismo caliente en las Américas.

Pero la Cuba castrista tiene una larga tradición espartana con un militarismo que ha conocido victorias en Bahía de Cochinos, Angola, y en la prestación de servicios profesionales de seguridad a varios dictadores de la zona. Frente al Comando Delta de los EE. UU. no pudieron hacer nada, pero quizás los ayude estar sobre aviso ante ese peligro.

Por lo pronto, frente a las instrucciones y amenazas de Trump, el jerarca Miguel Díaz-Canel ha respondido que Cuba no recibe órdenes de nadie. Que es más o menos lo que decía Maduro cuando comenzaron los problemas. Pero los militares cubanos dan la impresión de estar más entrenados, y acaso menos divididos.

Quienes deben estar muy nerviosos son la repugnante pareja presidencial sandinista de Nicaragua. No son muy mencionados en los noticieros de estos días, pero sus lazos con la internacional de dictaduras tropicales de la región son fuertes, y los ponen en peligro. Han puesto sus barbas en remojo, y empezado a soltar prisioneros políticos.

En estas historias es digna de atención la relativa pasividad de los pueblos tropicales sometidos a la miseria en nombre de la revolución. Como que más mueve el ansia de libertad que la ortodoxia progresista. Una multitud furiosa del Medio Oriente quizás resolvería los problemas de todos los oprimidos del Caribe juntos.