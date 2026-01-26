Misteriosa compra en el Callao, por Mirko Lauer

El jueves pasado los EE. UU. anunciaron la aprobación de un acuerdo por US$ 1,500 millones para la ampliación de la base naval del Callao. En el entusiasmo de esta venta, el documento describe al Perú como un “importante socio, y una fuerza para la estabilidad política, la paz y el progreso económico en América del Sur”.

Consultado un analista, opinó que a los chinos (ni los de Chancay ni los de Beijing) no tenía por qué preocuparles este tema, que termina siendo una buena idea: Beijing y Washington coincidiendo en intereses positivos respecto del Perú, cuando ambas potencias exhiben sus conflictos por otros lugares del mundo.

La convocatoria a ambas potencias se da a pesar de que Torre Tagle ha expresado opiniones fuertes sobre Kiev, Caracas y Gaza. Muestra de que para un país mediano como el nuestro una dosis de criterio propio puede ser geopolíticamente útil.

Por un rato algunos estimaron que la presencia china en el puerto de Chancay nos crearía problemas con los EE. UU. Incluso algún general del Comando Sur expresó preocupación por el potencial militar del proyecto. Pero ahora vemos que los engranajes del comercio están ubicándonos en un término medio, que puede ayudarnos en las relaciones con América Latina.

El escueto anuncio del acuerdo es específico en referirse a una base naval, pero queda una duda sobre si eso significa expandir el centro penitenciario para presos de alta peligrosidad, o modernizar también otras instalaciones de la Marina de Guerra. ¿O es solo un proyecto de inversión civil de tipo portuario?

En el último año, el Ministerio de Defensa peruano ha estado sondeando a varios países en pos de equipamiento bélico para una modernización, sobre todo aviones de combate. Esto empezó incluso antes de que los EE. UU. movieran su flota hacia el Caribe. Washington no ha precisado aún qué tipo de material nos están vendiendo para el Callao.

Por fortuna, en la costa del Pacífico Sur no hay en curso una carrera armamentista propiamente dicha. Más bien lo que se busca es mejores recursos para la lucha contra el crimen organizado dentro de cada país. Al Callao, precisamente, le caería muy bien emprender una modernización de este tipo. ¿Le tocará algo de los US$ 1,500 millones?