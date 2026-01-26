Fotocheck político de enero, por Mirko Lauer

Ernesto Álvarez. Este primer ministro sí que sabe lanzar un buen paro como el de hoy. Transportistas a toda máquina. Primero insulta a las víctimas de la delincuencia (el motivo de la movilización). Después declara que ese no es un problema que se puede resolver en pocos meses. El hombre no tiene correa frente a los desafíos. Que se vaya despidiendo del Ejecutivo.

Keiko Fujimori. Su segundo lugar permanente y el amor a Porky muestran que el antifujimorismo no ha desaparecido ni retrocedido como se decía. Es cierto que la candidata todavía no ha empezado a hablar en serio, pero eso incluso puede empeorar las cosas. Quizás una vez más la mejor carta de Fuerza Popular es la parlamentaria, sobre todo si no gana.

José Jerí. La visita casi secreta a un empresario chino en un chifa, con nocturnidad y capucha, lo ha puesto en la línea de Dina Boluarte, con cofre y todo. Las explicaciones no convencen porque nadie quiere ser convencido. El paro de hoy termina con su carrera de aparente escobita nueva. ¿Este es el político aprobado por 55 % en las encuestas? Juventud, divino tesoro.

Rafael López Aliaga. Es un misterio por qué este candidato balbuceante, que no dio fuego en el municipio de Lima, está subiendo en algunas encuestas. Quizás es por las promesas mofostrólicas que sabe hacer. Además, el hombre no polemiza ni expresa ideas demasiado complejas. A un par de meses de la elección, parece tener un lugar seguro en la segunda vuelta.

Fernando Rospigliosi. Es el santo patrono de la lesa humanidad. Cuando Dios le cambia el pensamiento a un político, vaya si se lo cambia. Será el hombre fuerte de cualquier gobierno de derecha que aparezca en el Perú. Pero ha tenido el buen gusto de no pegarse a Donald Trump, el cual ya quisiera tenerlo en su equipo.

Martín Vizcarra. Aún preso, y con el hermano candidato (4.° lugar) acosado por todas partes, Vizcarra sigue con votos como para decidir las próximas elecciones. Los dos favoritos para pasar a la segunda vuelta son políticos dispuestos a llegar a acuerdos, y quizás ya lo han hecho. Nada que hacer, cerrar un Congreso corrompido es un activo político para toda la vida.