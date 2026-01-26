El perdonavidas, por Mirko Lauer

Ya amenazó a Gustavo Gorriti con “eliminarlo”, y ahora a Ángel Páez con no perdonarle la vida, cuando se la perdone a los demás periodistas. Detrás del lechoncito de los dibujos animados se oculta un activo bocón que coquetea con la violencia y tiene un particular gusto por los hombres de prensa. Estamos ante un político muy interesado en añadir virilidad a su imagen, mediante el jarabe de pico.

Este es Rafael López Aliaga, el candidato presidencial del Opus Dei, muy afecto a querellar (le encanta la palabra) a quienes se cruzan en su camino. Parece estar convencido de que la mala relación con el periodismo es uno de los secretos de su éxito electoral en Lima hasta ahora. Aunque la duda frente a esto lo está convirtiendo en un perdonavidas.

Pero el efecto negativo de maletear periodistas es acumulativo, y se duplica en una campaña electoral. Dina Boluarte y sus amigos lo practicaban, y eso los llevó al hoyo. No es que sobonear al periodismo ayude mucho; lo mejor es una relación ecuánime, dentro del curso de las libertades de prensa y de expresión.

A López Aliaga le molesta mucho que Páez haya descubierto su importante deuda coactiva con la Sunat, pero no ha encontrado manera de desmentir su existencia. Solo hay unos juegos de palabras entre empresas de sospechosa homonimia entre Lima y Panamá. Se entiende la incomodidad, pero no el recurso a la amenaza.

Pero López Aliaga no es original en esto. Hace unos años el honrado César Acuña le abrió un juicio millonario al autor de una biografía no autorizada. Ese texto de Crístopher Acosta no era particularmente rico en destapes, pero a Acuña no le gustó verse retratado. Al final, el político entendió la lección y retiró su juicio.

¿La revelación de Páez sobre la cuenta pendiente con la Sunat afecta las chances de llegar a la presidencia? Si las peripecias de su paso por la municipalidad de Lima no lo han hecho, ¿por qué lo haría un ensarte al fisco, al ritmo de unos 12 millones de soles? Pero si así amenaza Porky desde el llano, ¿cómo lo haría desde la presidencia?

La parte que no se entiende bien en esta historia es por qué la Sunat no ha amenazado a López Aliaga lo suficiente como para hacerlo pagar la deuda. ¿También allí están dedicados a perdonar vidas?