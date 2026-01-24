Tributación en el Perú: entre la decepción y la esperanza

Por: Manuel Estela B.

Más allá de los vaivenes coyunturales de la recaudación, la tributación en el Perú atraviesa una crisis de fondo que sigue sin ser plenamente comprendida. No se trata de un problema que pueda resolverse con medidas aisladas o “parches” normativos. Estamos ante un desafío estructural cuya solución exige comprender primero su naturaleza y luego diseñar una estrategia de mediano plazo.

El sistema tributario ha llegado a un nivel de desarticulación que demanda el mayor cambio desde la refundación de la autoridad tributaria a inicios de los noventa. En algún punto, el proyecto de una institución tributaria autónoma, justa y honesta perdió su rumbo. Este quiebre estuvo asociado, principalmente, al debilitamiento del vínculo con la ciudadanía y con sus problemas reales.

Una vez controlado el desequilibrio macroeconómico, la política tributaria se redujo a una visión estrecha: recaudar y “ensanchar la base”, como si el cumplimiento dependiera solo de la coerción y la fiscalización. Se dejó de lado el núcleo de la tributación moderna: el cumplimiento voluntario, que depende de la percepción de justicia sobre la exigencia impositiva y del sentido del bien común.

La ambivalencia y fragilidad propias de la condición humana impiden desconocer la propensión a falsear o eludir el pago tributario debido. Las señales de riesgo y las medidas coercitivas son accesorios disuasivos, comparables a muletas —necesarias en determinadas circunstancias— que ayudan al caminar tributario. Sin embargo, la cultura tributaria no se construye desde el miedo.

El ciudadano acepta sacrificar parte de su ingreso cuando percibe coherencia entre lo que paga y lo que recibe del Estado: servicios públicos eficientes, oportunos y probos, es decir, un gasto público de calidad que cumple su función. Sin ese contrato moral —que garantiza a todos los ciudadanos el acceso a las mismas oportunidades— proliferan la evasión, la informalidad y la desconfianza.

La gravedad del momento puede y debe convertirse en una oportunidad. Repensar la tributación exige reconocer que ingreso y gasto son inseparables, corregir la ineficiencia crónica del gasto público y eliminar los privilegios de élite que erosionan la legitimidad del sistema. Lo cual supone, además, blindar a la autoridad tributaria de interferencias políticas y reafirmar que su razón de ser es el servicio al Bien Común.

Sin justicia tributaria no hay conciencia fiscal; sin conciencia fiscal, no hay un verdadero Estado. La tarea es ardua, pero impostergable. Una tributación anclada en la justicia es, en última instancia, una apuesta por un país más digno para todos: la permanente interpelación de la Patria Invisible descrita por Jorge Basadre.