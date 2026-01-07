Flexibilidad para aprender, libertad para crecer, por Misión Educación

Somos personas e instituciones comprometidas con el desarrollo de la educación peruana que, con el firme apoyo de La República,...
* Colabora Jorge Yzusqui Chessman, ingeniero y fundador de Innova Schools.
John Dewey decía: si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos ayer, les robamos el mañana. Nuestro currículo nacional es rígido y prescriptivo: define con detalle qué deben aprender los estudiantes mediante extensas listas de capacidades y desempeños. Esta estructura limita la autonomía pedagógica, restringe la innovación y dificulta que las escuelas adapten la enseñanza a su contexto. Además, los alumnos no tienen opciones de elección, lo que genera un sistema homogéneo y poco flexible que desconoce la diversidad de intereses, ritmos y talentos.
La neurociencia demuestra que los estudiantes aprenden de manera distinta, procesan información a ritmos diferentes y se motivan por intereses propios. Un currículo rígido ignora esa realidad y produce desafección, frustración y aprendizajes superficiales. Por ello, los países con mejores sistemas educativos adoptan un modelo mixto que combina equidad y flexibilidad.
Un sistema moderno debería integrar una base común obligatoria (60% del tiempo) que asegure competencias esenciales como lectura, escritura, matemáticas, ciencias, ciudadanía e historia; un componente flexible (30% del tiempo) donde cada escuela incorpore proyectos, cursos interdisciplinarios, voluntariados y propuestas como artes, tecnología, deporte o emprendimiento; y un espacio de elección estudiantil (10% del tiempo) con clubes, talleres y proyectos personales guiados.
PUEDES VER: Educar sin desigualdad, por Misión Educación
Este equilibrio permite garantizar equidad, fortalecer la pertinencia, mantener la motivación, impulsar la innovación y preparar mejor a los estudiantes para los cambios acelerados del mundo actual. Solo con un currículo que combine estándares claros, visión moderna y verdadera libertad pedagógica podremos construir una educación que abra oportunidades, desarrolle talento y libere el potencial de cada estudiante.
Somos personas e instituciones comprometidas con el desarrollo de la educación peruana que, con el firme apoyo de La República, nos hemos unido para compartir y debatir con la sociedad, el Estado y las agrupaciones políticas, de cara a las próximas elecciones y con sentido de urgencia, propuestas y acciones viables para hacer efectivo el derecho a una educación de calidad para todos. En este espacio abierto y plural encontrarán, quincenalmente, diversas contribuciones desde temáticas, territorios y espacios educativos variados que tienen el propósito de incidir en las políticas públicas, en los programas de gobierno y en el debate electoral que definirá el futuro del país. Porque cuando la educación se convierte en prioridad de la sociedad y de quienes gobiernan, el futuro deja de ser promesa y se convierte en realidad.