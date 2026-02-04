Educación: prioridades impostergables para el 2026, por Misión Educación

* Participan Ernesto Cavassa (Fe y Alegría), Marilú Martens (CARE Perú), María Amelia Palacios (Foro Educativo)

En el Perú, hablar de educación sigue siendo más un ejercicio retórico que una apuesta política real. Mientras el país enfrenta profundas desigualdades sociales, territoriales y generacionales, la educación continúa postergada en la toma de decisiones. Desde Misión Educación consideramos urgente colocar en el centro del debate público algunos nudos críticos que hoy limitan el derecho a aprender y el futuro del país, en un contexto marcado, además, por el Buen Inicio del Año Escolar.

Uno de ellos es el tiempo efectivo de aprendizaje. La reducción de horas lectivas no es un problema administrativo, sino pedagógico y social. Menos tiempo en la escuela significa menos oportunidades para quienes más las necesitan, ampliando brechas que luego se vuelven casi irreversibles.

Otro punto clave es la formación inicial docente. Sin una revisión profunda de cómo se forman nuestros maestros, en universidades y escuelas de educación superior pedagógicas, cualquier reforma será superficial. Se requiere mayor exigencia, coherencia con el currículo y una formación conectada con la realidad de las aulas y los territorios.

A estas brechas se suman urgencias que el sistema no puede seguir ignorando: la salud mental y la anemia infantil. Las escuelas reciben estudiantes con altos niveles de estrés, violencia y frustración, además de condiciones de salud que afectan directamente su aprendizaje. No atender estas realidades es mirar a otro lado.

En un año electoral, la escuela también debe fortalecer la formación de ciudadanía democrática. La Educación Sexual Integral, entendida como educación para el cuidado, la igualdad y el respeto, forma parte de ese desafío pendiente.

Finalmente, es indispensable articular la Educación Básica con la educación superior y la formación técnica. Hoy, la transición desde la secundaria opera más como un mecanismo de exclusión que como continuidad educativa.

Los siguientes artículos de Misión Educación profundizarán estos temas, claves para una agenda que el país no puede seguir postergando.