Desenlace Caribe, panameño Noriega 2.0, por Mirko Lauer

Cuando hace unos días Nicolás Maduro declaró tan campante que ya estaba listo para negociar con los EE. UU., el equipo Venezuela del Pentágono supo que había sonado la hora de atacar. Pues Maduro ha ignorado todos los acuerdos y negociaciones en que participó durante su dictadura. Así fue sobreviviendo fraude tras fraude, y criminalidad tras criminalidad. Mecer a Trump hubiera sido mayor triunfo que mecer a Zapatero.

Al final fue su propia estrategia de ignorar compromisos la que desarmó a los chavistas frente a Donald Trump y su ejército. Llegado el momento, lo iban a conceder todo sobre el papel, pero sin intenciones de cumplir. Al final Rusia, China y Cuba no les sirvieron de nada. La Habana, donde fue inventado el personaje Maduro, se ha limitado a pedir que haya “reacción mundial”.

¿Qué va a pasar ahora? El pedido a Trump de una constancia de vida de Maduro que ha hecho la vicepresidenta Delcy Rodríguez marca el inicio de la previsible pugna por las hilachas del poder. Fue ella quien protagonizó el primer escenario de reemplazo de un Maduro derrocado. Pero es a Diosdado Cabello al que la argolla todavía llama N.º 2.

Con la caída de Maduro la historia no termina. Son varios los jerarcas chavistas con precios sobre sus cabezas. Por lo pronto Cabello tiene US$25 millones, y de allí para abajo. No descartemos una inminente estampida de los más comprometidos, y una resistencia de tipo guerrillero formada por algunos militares de la plana intermedia abandonados por los billetudos.

Pero la línea que debe ser cruzada no es el desbande de la cúpula chavista, sino la instalación del mandatario legítimo Edmundo González en la presidencia del país, la designación de autoridades legítimas y el inicio de un proceso de nuevas elecciones. Lo que el francés Jean-Michel Blanquer acaba de llamar “una transición democrática pacífica y con reconciliación”.

La situación que se ha creado es muy positiva, y a la vez más complicada que el patético aplauso oportunista de Javier Milei. Venezuela hoy no es solo los millones de refugiados, el petróleo, el sometimiento a Cuba, o la resaca de la profunda corrupción chavista. Hay allí una oposición que reorganizar en serio, y una democracia completa por construir.