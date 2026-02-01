Venezuela, recursos estratégicos y la competencia entre China-EEUU, por Oscar Vidarte

Aunque la excusa utilizada por semanas para presionar al régimen de Nicolás Maduro fue su vínculo con el narcotráfico, ahora sabemos que la razón que estuvo detrás del accionar de EEUU fue otra. El narcotráfico sirve solo para justificar internamente una acción militar contra otro país que debe ser autorizada por el Congreso. Denominar a las organizaciones dedicadas al narcotráfico como grupos terroristas, avala la decisión tomada como parte de la guerra contra el terrorismo. Irónicamente, la mayor parte de droga que se dirige desde Sudamérica a EEUU no pasa por el Caribe (sino por el Pacífico) y la cocaína no es el principal problema de drogas de EEUU en la actualidad (es el fentanilo).

Donald Trump y Marco Rubio han señalado con toda claridad que la razón detrás de la intervención militar fue el petróleo. Pero no solo como un recurso que buscan aprovechar, sino principalmente para evitar que China se siga beneficiando del mismo. En su recientemente publicada “Estrategia de Seguridad Nacional”, EEUU busca controlar los recursos estratégicos de la región. En un contexto de competencia hegemónica, parece ser el método para impedir que China siga consolidando su poder económico en el mundo. Por eso Trump no solo busca una mayor presencia de empresas estadounidenses en la producción del petróleo venezolano, sino también pretende gestionarlo para decidir finalmente a quién vendérselo.

Para Venezuela, esta es probablemente la parte más compleja de la negociación. Puede cortar sus vínculos con Cuba, pero con China no. Su relación militar y financiera -además de principal destino de su petróleo-, resulta muy difícil de finalizar. De eso puede depender la futura sobrevivencia del régimen chavista.

Y tratándose de la región, ¿el petróleo es el único recurso estratégico de interés de EEUU? No, también deberíamos considerar en ese grupo a los minerales. Pues bien, solo las exportaciones de cobre del Perú a China constituyen alrededor del 30% de todo el cobre que la potencia asiática le compra al mundo. ¿EEUU podría amenazar al Perú con romper o debilitar nuestro vínculo con China? Este es el escenario que el Perú deberá afrontar en los próximos años.