Crimen y castigo, por Jorge Bruce

El título de esta nota tiene lecturas innumerables. No en balde es un clásico. Una de las obras maestras de Dostoievski que acabo de releer. Recién al terminarla comprendí por qué la obra me había elegido a mí. Los clásicos, decía mi maestro André Green cuando frecuentaba su consultorio psicoanalítico en París, no se interpretan: te interpretan a ti. Pero tienes que estar listo para acogerlos y permitir que te pongan en contacto con las partes más oscuras tanto de tu ser como de la sociedad en la que vives. La primera vez que la tuve en mis manos no tenía la capacidad de adentrarme en su hondura intemporal. Para eso se requiere haber sufrido, en carne propia, las consecuencias de un régimen capaz de cometer los excesos más descarados contra la razón y los derechos de todos. En particular, de quienes se encuentran más desprotegidos, tal como está sucediendo ahora en nuestro país que, desgraciadamente, no es la excepción.

La ironía feroz de la Historia, con mayúscula, es que esto nos ocurre cuando podríamos estar en un ciclo de crecimiento extraordinario, dado que producimos los metales que más apreciados se encuentran en el mercado internacional. Desgraciadamente, esto sucede cuando el poder es detentado por un Pacto que obedece precisamente a las mafias, como los mineros ilegales, que nos roban no solo la posibilidad de ser un país excepcional en Latinoamérica, sino que protegen con leyes aberrantes a las organizaciones criminales que los financian.

Hacia el final del libro, Dostoievski escribe: “Pero esos parásitos eran seres dotados de inteligencia y voluntad. Las personas que los cogían se volvían inmediatamente locas. Pero nunca, nunca se consideraron los hombres tan inteligentes e inquebrantables en la verdad como se consideraban esos atacados. Jamás se consideraron más infalibles en sus dogmas, en sus convicciones científicas, en sus convicciones y creencias morales”.

Solo así se puede entender el nivel de estupidez de quienes pretenden imponer un nuevo lema desde Palacio de Gobierno: “Dios, patria, ley”. Como señala el editorial dominical de La República, esto es un calco retocado de los regímenes autoritarios, fascistas (esto último lo añado yo). Como observa el genial escritor ruso, esto es obra de quienes se creen infalibles en sus dogmas y, por ende, pretenden imponerlos a todos los peruanos.

Es difícil saber con certeza si se creen ellos mismos sus patrañas. Lo cierto es que todo régimen autoritario necesita implantar una narrativa en la mente de las mayorías. Para ello se requiere manipular los medios de comunicación de masas, así como la educación y los programas de ayuda a los más necesitados. Hasta el momento parecen estarlo consiguiendo. Remover ilegalmente a la fiscal Delia Espinoza ha sido una maniobra capital. Ella estaba luchando por perseguir a una serie de delincuentes en el Congreso, algo que, por supuesto, no podían permitir. Tomás Aladino Gálvez es la nueva Blanca Nélida Colán, un magistrado al servicio de la mafia.

Ante esta arremetida, somos, como dice César Hildebrandt en su última columna, minoría. Pero una minoría que los inquieta. La presencia mediática de Rosa María Palacios, una periodista que desmonta cada semana las patrañas del Pacto, así como la de Hildebrandt en sus Trece o La República, por citar algunas de las tribunas que siguen en pie de lucha, son brechas en el control monolítico que pretenden imponernos. Hacen lo posible para aherrojar el voto del 2026, pero se advierte que no están confiados.

Una de las muchas lecturas de Crimen y castigo, a las que aludía líneas atrás, es que el remordimiento acecha cuando menos se le espera. Los integrantes de las mafias que sueñan con abolir la separación de poderes y hacer del Perú un territorio libre de la ley —de ahí lo desquiciado del lema que enarbolan— creen que ellos pueden eximirse.

Les tengo malas noticias

Por muy blindados que se sientan respecto de las pasiones humanas, por muy adictos a la impunidad que se crean, el inconsciente trabaja de todas maneras. La culpa, que es la gran pasión de la obra del gran maestro ruso, acecha y golpea cuando menos lo esperas. Una de las maneras en que se exhibe, tal como lo demostró la caída del régimen de Fujimori y Montesinos, que parecía tener todo controlado, es haciéndote cometer excesos. Lo que los griegos de la antigüedad conocían como hybris. Personajes tan sobresalientes como Prometeo, Narciso o Sísifo lo pagaron muy caro. Si no quieren irse tan lejos, podemos quedarnos con Fujimori y Montesinos, que terminaron con sus huesos en la cárcel. Algo que ningún indulto tramposo puede borrar.

Dar leyes a favor del crimen es imperdonable. Ignoro cuánto tiempo tomará para que paguen por ese ataque artero al Estado y a la nación peruanos. Pero de lo que estoy seguro es que tendrán que enfrentarse, tarde o temprano, con sus demonios. Mientras tanto, no tenemos por qué aguardar pasivamente a que les llegue su hora. Por el contrario, podemos ser agentes activos en su demolición. Las maniobras desesperadas por lograr que la votación del 2026 los favorezca son la prueba de que el castigo está en nuestras manos.

Elijamos a cualquiera que no sea parte de este entramado corrupto y violento. Ese poder de elección está amenazado, pero no han logrado confiscarlo. No hay mejor manera de empezar a castigarlos que no votando viciado ni, por supuesto, por ninguno de ellos. Gracias a escritores como Nuccio Ordine o Irene Vallejo por recordarnos que los clásicos no son reliquias anacrónicas: son la esencia de la humanidad, esa que este Pacto sin bandera pretende arrebatarnos.