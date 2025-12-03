¿Qué podría pasar?, por Kurt Burneo

Nuestra economía, siendo una economía abierta, presenta vasos comunicantes más grandes, lo que implica que eventos en la economía internacional originen una serie de efectos en nuestra economía, que podrían ser favorables en el caso específico que explicare a continuación.

El caso específico corresponde a lo que viene ocurriendo en la economía de EEUU. Estando entre el temor a una ralentización económica y el riesgo al descontrol de los precios, el banco central gringo o sea la Reserva Federal (Fed) optó por la primera opción. El Banco Central de Estados Unidos rebajó en septiembre los tipos de interés en 0,25 puntos porcentuales hasta un rango de entre el 3,75% y el 4% para tratar de dinamizar la actividad económica El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha dejado la puerta abierta a que la Fed se tome un respiro en la próxima reunión de diciembre antes de decidir si vuelve a reducir los tipos de interés. Una nueva reducción de la tasa de política monetaria en la reunión de diciembre no es una conclusión inevitable. Ni mucho menos.

Aun así, los últimos datos conocidos apuntan a una desaceleración del mercado laboral. La confianza de los consumidores se deterioró en septiembre por tercer mes consecutivo y ya está por debajo de los niveles del año pasado, según el indicador publicado ayer. A ello contribuyen la preocupación por el mercado laboral, el coste de la vida y un significativo aumento de la incertidumbre por los aranceles aprobados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante mucho tiempo, el riesgo para ambos objetivos (inflación y empleo de la FED fue claramente para una mayor inflación. Pero eso ha cambiado. Sobre todo, después de la reunión de julio, observamos revisiones a la baja en la generación de empleo y un panorama muy diferente del mercado laboral, lo que sugería mayores riesgos a la baja para el empleo de lo que habíamos previsto, señala Powell. “Esto indicaba que la política monetaria, que habíamos mantenido en un nivel, diría, yo, ligeramente restrictiva, debía evolucionar hacia una posición neutral. Si ambos objetivos están igualmente en riesgo, lo ideal sería mantener una posición neutral, porque uno exige un aumento y el otro una reducción; dejando la puerta abierta a no tocar los tipos en diciembre por qué el crecimiento económico de Estados Unidos durante el tercer trimestre 2025 fue del 3,4% anualizado y del 1,2% trimestral, según datos ajustados por efectos estacionales. La variación anual en serie original fue del 3,6% resultados mejores al del moderado trimestre anterior -dada la incorporación de los efectos de los aranceles unilaterales de Trump-. El país corre el riesgo de caer en la estanflación, una etapa de bajo crecimiento y alta inflación.

La incertidumbre, además por las consecuencias reales de los aranceles, también ha planeado sobre la reunión de la FED. “La expectativa es que habrá un aumento adicional de la inflación, ya que los aranceles tardan un tiempo en repercutir en la cadena de producción y llegar finalmente a los consumidores”, ha explicado un Powell “Una vez que todos los aranceles están en vigor, dejan de generar inflación”, Por otra parte, Trump quiere una política monetaria más agresiva con una rebaja mayor de tasas para acelerar la actividad económica, cuando en poco más de un año se harán las elecciones de mitad de mandato, con una alta probabilidad de un menor poder político de los Republicanos. La Reserva Federal sigue sujeta al complejo equilibrio entre inflación y la dinámica del mercado laboral. Precisamente, la estabilidad de estas dos variables constituye el mandato explícito de los responsables de la política monetaria de Estados Unidos, en un contexto económico complejo, por los aranceles y las redadas contra la inmigración. Debe señalarse que las revisiones a la baja de las cifras de empleo de Estados Unidos muestran un deterioro mayor del esperado en la creación de puestos de trabajo. A pesar de ello, el dato de paro se mantiene históricamente bajo, en el 4,3%, Los analistas explican que esta aparente divergencia, se explica por la reducción de la oferta de mano de obra debido al endurecimiento de las políticas migratorias de Trump. Se producen pocas contrataciones, pero también pocos despidos, las empresas firman menos contratos, pero hay menos personas dispuestas a trabajar. Cuánto tiempo se puede mantener esta paradoja.

Desde el plano local, si la decisión de la FED y con apoyo político de Trump, se inclina por una mayor tasa de la actividad económica y del empleo, las tasas de interés reducidas para ello, implicaría la posibilidad que nuestro Banco Central pueda reducir también su tasa de interés de política, abaratando el costo del crédito y dando la posibilidad de un mayor crecimiento de la actividad económica local, cuando menos, debido a un aumento de la inversión y el consumo resultantes. A manera de conclusión, algunas coyunturas externas como la descrita serían como los vientos de cola que dinamizarían ese avión llamado economía peruana.