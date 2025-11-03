La insatisfacción de la gente: una idea del porque, por Kurt Burneo

A pesar de que actualmente la inflación anualizada a setiembre de 1.36 % este inclusive por debajo de la Meta del 2%, la gente, no confía mucho en este número, ¿Hay justificación a esta desconfianza? Haré una inicial aproximación a este asunto.

¿De dónde viene la inflación a setiembre de 2025? Mirando la evolución del Índice de precios al consumidor, este registró un alza anualizada a setiembre de 1.36% y sin considerar alimentos y energía la inflación fue de 1.81%; por otro lado, la expectativa de inflación fue de 2,16%. Cabe señalar que la meta de inflación anualizada planteada por el Banco Central es de 2% con un rango de +- 1, así es admisible entonces que la inflación en los últimos 12 meses puede estar entre 3 y 1%. Un aspecto a remarcar que el índice de precios al consumidor es un promedio ponderado de 12 divisiones de consumo, estructura que reflejaría los hábitos de consumo de los hogares del país, y así ser factible medir la variación de los precios de los componentes de la Canasta Familiar.

Está de más decir, que estos precios conformantes de estas divisiones de consumo, no varían ni en el mismo sentido ni en similar magnitud, con lo cual se abre la posibilidad de cambios en los precios relativos. ¿Qué son estos? Los precios relativos se definen como la relación entre el precio de un bien o servicio en comparación con el precio de otro, es decir, el precio de uno medido en términos del otro. Con lo cual se refleja un concepto económico básico como es el costo de oportunidad de un bien en términos del otro, indicando a cuántas unidades de un bien se deben renunciar para obtener una unidad de otro. Por ejemplo, si el precio de un kilo de pollo sube en relación con el de la carne, se renuncia a más pollo para poder comprar la misma cantidad de carne, incluso si estos cambios son prolongados, eventualmente podría modificarse en los hechos la ponderación de estos productos en la canasta.

Este tema de los precios relativos es central para fines de la asignación de recursos en economía. Sus variaciones son señales al mercado sobre cómo deben asignarse los recursos como siempre escasos frente a ilimitadas necesidades en su número. Si el precio relativo de un bien aumenta, los productores pueden destinar más recursos a su producción, y los consumidores pueden empezar a demandar menos de ese bien y reorientarse hacia sustitutos más baratos.

Por otra parte, con el paso del tiempo ,pueden ocurrir varias cosas: las preferencias en el consumo de la gente s se van modificando, influenciado por los cambios en la estructura económica del país, mayor o menor oferta de bienes y servicios, perdida o ganancia del poder adquisitivo de los ingresos , cambios prolongados en los precios relativos, cambios en el sistema de comercialización de productos, entre otros factores, Es por ello que, resulta importante y relevante no perder de vista la evolución de los precios relativos escondidos detrás de la dinámica del Índice de Precios al Consumidor en general.

De lo expuesto, cuando los índices de precios de divisiones de consumo más importantes como por ejemplo, el gasto de la gente como Alimentos y Bebidas no alcohólicas o Salud se encarecen respecto al de otras divisiones de consumo, la sensación de pérdida de bienestar en la gente es mayor, así sea pequeño el aumento del IPC en general, léase inflación como lo es hoy, peor cuando las posibilidades de sustitución son muy reducidas coadyuvando ello a reducir la cantidad demandada o simplemente prescindir del bien o servicio, más aún cuando 7 de cada 10 trabajadores en el Perú son informales, muchos de los cuales viven del ingreso reducido que ganan al día. Inflación pequeña en el agregado, pero paradójicamente con sensación de pérdida de bienestar también.