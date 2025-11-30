La simbólica partida de Kenji, por Mirko Lauer

¿Qué significa que Kenji Fujimori anuncie que se va con Rafael López Aliaga? Quizás ya le han anunciado que no hay sitio para él en las listas de Fuerza Popular. O simplemente no quiere saber nada con el keikismo que lo hizo perseguir por haber querido liberar a su padre. Algo que a la postre este hijo logró, de puro empeñoso y filial.

El peso simbólico del paso de Kenji a otra rama de la derecha es grande. Ha preferido irse con la competencia antes que encarnar un albertismo dentro de FP. No sabemos si eso ayudará mucho a López Aliaga, pero de hecho intensifica ese debilitamiento de la precandidatura de la hermana Keiko que ya aparece en las encuestas.

Esos sondeos están proyectando una imagen de éxito del exalcalde de Lima. Sus promesas incumplidas han quedado atrás, con un vasto público esperando las nuevas. Su ventaja frente a Fujimori es mínima, uno o dos puntos, pero suficiente como para darle una imagen de ganador. Si un par de personas siguen a Kenji hacia RP, podría formarse una tendencia.

Pero si bien es cierto que López Aliaga tiene una leve ventaja sobre Fujimori, sus plazas fuertes electorales están claramente acotadas, mientras que la candidata ha demostrado una llegada que cubre mucho más territorio social. ¿La tiene todavía? Cuesta pensar que el fuerte retroceso de la izquierda esté beneficiando a López Aliaga.

Los anticaviaristas profesionales insisten en que hay un antifujimorismo feroz que metió y mantuvo en la cárcel al padre Alberto e impidió a la hija Keiko llegar a presidenta. A esa teoría semiconspirativa ahora le puede sumar a López Aliaga como exponente de una derecha caviar, que perjudicó a Fujimori en el 2021, y volverá a hacerlo en el 2026.

Para la elección que viene no solo habrá antifujimorismo del bueno, sino además anticongresismo. Las listas de la candidata Fujimori serán las más representativas del desacreditado Congreso y del reich boluartista. Esos también son puntos a favor de RP y de otras corrientes de derecha en la competencia.

¿Pero entrará Kenji al Congreso? Quizás la gente de RN no tendrá votos que distraer en quién es un albertista y lo seguirá siendo en el Congreso, si llega a entrar.