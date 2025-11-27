APEC en la mira, por José Carlos Feliciano Nishikawa

Por José Carlos Feliciano Nishikawa, Subdirector del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la UP

En la coyuntura internacional volátil y a veces poco predecible, plataformas como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC por sus siglas en inglés) del cuál el Perú es miembro desde 1998, se erigen como un espacio de diálogo y trabajo para incentivar mecanismos de colaboración económica y comercial, en conjunto con las más importantes economías de la Cuenca del Pacífico y que movilizan cerca de la mitad del comercio mundial.

Según un informe reciente de la Unidad de Apoyo a las Políticas de APEC, este año las 21 economías miembros de este foro culminarán con un crecimiento promedio del 3.1%, siendo esta cifra superior al año pasado. Este crecimiento es impulsado principalmente por el flujo comercial anticipado, que es un factor coyuntural y la sólida demanda de metales y componentes de productos de alta tecnología que han contribuido a sostener este crecimiento durante todo el año a pesar de las tensiones políticas internacionales existentes.

Sin embargo, el mismo informe pronostica una moderación del crecimiento de las economías de APEC hacia el próximo año, siendo la cifra para el 2026 de 2.9 %. Esta moderación se explica porque disminuirían las medidas temporales como el adelanto del comercio y la acumulación de inventario, lo que repercutiría también en un menor volumen de comercio de las economías de APEC. El aumento de medidas restrictivas y aranceles en el comercio mundial también juega un rol en la perspectiva de crecimiento el próximo año, resultando en un entorno del comercio más cauteloso y moderado.

Ante esta situación, muchas economías de APEC están buscando nuevas oportunidades de crecer, por lo que es de vital importancia que el Perú priorice aún más su involucramiento en este Foro, participando activamente de las reuniones, además de acercarse aún más a aquellas economías que pueden representar un nuevo potencial comercial para sus intereses, como es el caso de Indonesia y Hong Kong con quienes recientemente firmamos tratados comerciales.

El próximo año será China quien presidirá APEC y será un espacio propicio para seguir en esta línea de crecer en una coyuntura difícil y mirar a este bloque como una de nuestras principales plataformas comerciales. Nuestra participación activa en APEC China 2026, nos abre la posibilidad de seguir potenciando los acuerdos que tenemos con el gigante asiático, además promover mayores inversiones y cooperación técnica. Será también una de las primeras actividades internacionales del próximo presidente del país por lo que representa una oportunidad que no debemos desaprovechar.