Conviviendo con el fuego: una nueva mirada desde el Perú rural, por Mariana Escobar

En el Perú, los eventos climáticos extremos representados en el aumento de temperaturas y grandes períodos de sequías han propiciado el escenario idóneo para la generación de incendios forestales cada vez más difíciles de controlar, convirtiéndose en una amenaza creciente para la seguridad ambiental, la salud pública y la solución rural.

Según datos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), en los últimos cinco años se han registrado más de 40 000 incendios en el país, afectando más de un millón de hectáreas de bosques, pastizales y áreas agrícolas. Las regiones más impactadas han sido Cusco, Junín, Ayacucho, Cajamarca, San Martín y Amazonas.

Junto a los impactos ambientales, los incendios representan una pérdida significativa para las comunidades rurales: degradan suelos, reducen la productividad agrícola, afectan fuentes de agua y ponen en riesgo los medios de vida de miles de familias. Además, generan emisiones de gases de efecto invernadero y pérdida de biodiversidad, contribuyendo a agravar los efectos del cambio climático.

El fuego puede dejar de ser una amenaza y convertirse en una herramienta si se gestiona con conocimiento y responsabilidad. Para ello, el Manejo Integral del Fuego (MIF) surge como una respuesta culturalmente pertinente y científicamente sólida para enfrentar este desafío. Combina la ciencia, la ecología del fuego, la cultura del fuego y el manejo del fuego. Esto permite avanzar desde una lógica reactiva hacia un enfoque preventivo, comunitario y territorial que protege vidas, ecosistemas y medios de subsistencia.

En esta línea, el Gobierno del Perú ha emprendido pasos importantes. El Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025–2027, aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros como ente rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), establece un marco de acción coordinado entre más de quince entidades públicas y los gobiernos regionales para abordar esta línea de trabajo.

De manera complementaria, el Congreso aprobó recientemente la Ley de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, que entrará en vigencia en los próximos meses. Esta norma busca consolidar un Sistema Nacional de Manejo Integral del Fuego, promoviendo la cooperación intersectorial y fortaleciendo la respuesta técnica a nivel territorial.

En este proceso, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) brinda asistencia técnica al país a través de dos iniciativas complementarias: el proyecto FiRe, Fortalecimiento de la Resiliencia ante el Riesgo de Incendios Forestales (cofinanciado por FAO y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación – COSUDE), y el Global Fire Management Hub (apoyado por el Gobierno de Canadá). Ambos proyectos buscan fortalecer las capacidades técnicas, institucionales y comunitarias del país para reducir los riesgos e impactos de los incendios forestales.

El proyecto FiRe nace como un catalizador para sensibilizar y promover el Manejo Integral del Fuego en Perú y otros tres países sudamericanos, con el fin de integrarlo en las agendas públicas y en la institucionalidad de las cuatro naciones.

A nivel nacional, sus acciones se concentran en Cusco (Challabamba – Paucartambo) y San Martín (Huicungo – Parque Nacional Río Abiseo), donde se promueve la elaboración de diagnósticos, la formación de brigadas locales, la capacitación técnica y la sensibilización de comunidades sobre prácticas seguras y sostenibles. Además, el proyecto impulsa la construcción de una Hoja de Ruta Nacional de Manejo Integral del Fuego, alineada al Plan Multisectorial, con participación de todas las instituciones competentes.

Por su parte, el Global Fire Management Hub refuerza el trabajo de la FAO mediante asistencia técnica, intercambio de información y articulación regional. En el caso peruano, el Fire Hub apoya la mejora de los sistemas de monitoreo, alerta temprana y gestión de datos; promueve espacios de diálogo técnico interinstitucional y difunde buenas prácticas para fortalecer las capacidades nacionales y locales. Asimismo, facilita el intercambio de experiencias entre los países andinos y amazónicos, fomentando la cooperación Sur-Sur para enfrentar de manera conjunta los desafíos del fuego en paisajes compartidos.

Mirando hacia el futuro, el reto será consolidar los avances institucionales y asegurar la sostenibilidad de las acciones. Esto implica fortalecer la articulación entre múltiples sectores y actores, seguir fortaleciendo el MIF dentro de las políticas nacionales, ampliar los programas de capacitación y restauración y garantizar recursos permanentes para la gestión del riesgo.

La labor conjunta del Estado peruano, la FAO y sus socios de cooperación demuestra que es posible avanzar hacia un país más preparado y resiliente, protegiendo los medios de vida, los ecosistemas y las generaciones futuras.

* Representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO en Perú