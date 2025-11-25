Dos años sin matrimonio infantil: una historia que no debe repetirse, por Flor Pablo

Flor Pablo - Congresista de la República

Hace dos años, un 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Perú dio un paso histórico: eliminó el matrimonio infantil. Fue una decisión que envió un mensaje firme y claro de que las niñas no se casan, no se entregan, no se negocian.

En nuestro país, la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres sigue campeando a niveles alarmantes. Según el INEI, en 2023 más del 53,8% de las mujeres declaró haber sufrido violencia psicológica, física o sexual por parte de su pareja alguna vez en la vida. En los últimos diez años más de 4.300 niñas fueron obligadas a casarse –una realidad dolorosa documentada por el Ministerio de la Mujer. La aprobación de esta ley permitió ponerle fin a esa situación.

Durante la elaboración del proyecto, que impulsé en el Congreso, conocí testimonios que ninguna niña debería vivir: uniones marcadas por desigualdad extrema, presiones familiares para “formalizar” un embarazo producto de una violación, niñas reducidas a vidas que no eligieron. Estos relatos confirmaron lo que por años se normalizó bajo la idea de “costumbre”: el matrimonio infantil no es tradición. Es violencia, y una de las más devastadoras.

Que la promulgación haya ocurrido precisamente un 25 de noviembre refuerza el simbolismo de esta norma. Hoy ninguna autoridad puede celebrar matrimonios con menores, y toda niña o adolescente que fue obligada a casarse puede solicitar la nulidad de ese vínculo.

Sin embargo, lograr que esta ley transforme la realidad requiere de acciones constantes. Debemos asegurar educación para nuestras niñas, trabajar con las familias, capacitar a los funcionarios locales, fortalecer los servicios de justicia y protección, y generar compromisos con las comunidades donde estas prácticas estuvieron naturalizadas por años. No basta con legislar; hay que asegurar que los servicios del estado lleguen donde ocurre la vulneración.

Este 25 de noviembre recordemos que la lucha contra la violencia no se gana solo denunciándola. También se gana tomando decisiones que previenen y reparan. Eliminar el matrimonio infantil ha sido una de esas decisiones históricas.

Para el siguiente Congreso queda la urgente tarea de legislar sobre las uniones tempranas, que ocurren fuera del matrimonio formal y generan los mismos daños a nuestras niñas.

El compromiso de las autoridades debe ser continuar impulsando políticas que pongan a la niñez en el centro, y como sociedad debemos de cuidar la integridad y seguridad de nuestras niñas. Un país que cuida a sus niñas construye, de verdad, un futuro libre de violencia.