“Nuestro hemisferio”, por Mirko Lauer

En la misma semana, Marco Rubio (Estado) y Pete Hegseth (Defensa) se han referido a las Américas como “nuestro hemisferio”. Son malos modales diplomáticos, por decir lo menos. El Washington de Trump parece convencido de que podrá recuperar una hegemonía absoluta desde Canadá hasta la Patagonia simplemente paseando sus barcos por la zona.

Quizás los dos funcionarios no lo sienten así, pero sus comentarios van directamente contra la expresión “América Latina”, acuñada desde Europa en el siglo XIX para marcar una distancia radical respecto de los EE. UU., la América sajona. Fue por entonces que los EE. UU. empezaron, sintomáticamente, a llamarse a sí mismos “América”, la parte por el todo.

Como están las cosas hoy, el trumpismo se ve a sí mismo en una tarea de castigo militar a países culpables de desatar un apocalipsis de drogas letales sobre los EE. UU. Pero esa es la punta del iceberg. También ven a la latinidad como proclive a dejar entrar a rusos, chinos, iraníes y otros a economías al sur del río Grande.

Además, América Latina es denunciada como culpable de haber inundado a los EE. UU. de inmigrantes hoy indeseados por el gobierno de Trump. Así, todo inmigrante latino es un narcotraficante y debe ser deportado en una. El gran consumidor de la droga se dedica a flagelar a los grandes productores.

Sin embargo, la expresión “nuestro hemisferio” del secretario de Estado Rubio no la dirige contra Rusia o China, sino directo contra la Unión Europea, cuando esta le llama la atención sobre las muertes no fundamentadas de latinos en el Caribe y el Pacífico Sur. Es el regreso de la Doctrina Monroe de “América para los americanos”, que en verdad nunca se fue.

La actitud de Rubio sugiere que el Washington de Trump se siente más cómodo con las dictaduras del mundo que con las democracias occidentales. Entre los dictadores de esta región, Rubio elige al más repugnante de todos, y eso que hay bastante para escoger en ese filón de vividores. Pero que Maduro sea malo no le lava la cara al ex cubano Rubio.

No somos, como alguna vez lo pareció, el hemisferio de los gringos. Pero más nos valdría reforzar la unidad de las repúblicas democráticas de la región y evitar caer en la franca mendicidad, como le acaba de suceder a la Argentina de Javier Milei.