Mira lo que has elegido, por Mirko Lauer

¿La democracia electoral peruana es buena, pero un electorado limitado la corrompe?

Una parte de la indignación por el pésimo manejo del Estado a todo nivel se viene trasladando desde la crítica a los funcionarios elegidos hasta la crítica a quienes los eligieron. El argumento de la culpa del elector no es nuevo, pero se está volviendo más intenso, vale decir, más desembozado, como ejercicio que combina varias formas de desprecio.

Sobre la mala calidad de muchos de los elegidos en el país no hay dudas. Una idea es que los electores han sido engañados, pues son fáciles de engañar. Otra es que el votante comparte esa mala calidad y vota con los ojos bien abiertos. Nunca vemos encuestas sobre si el ciudadano se arrepiente del voto que ha emitido. Quizás para evitar mentiras.

Hay quienes lo explican todo afirmando que los electores son promedialmente brutos. Si se le suma la atribución de culpas al sur andino, estamos a las puertas de un reciclaje del viejo argumento clasista/racista sobre que “al indio hay que educarlo”. Eso sirvió para impedir el voto de los analfabetos hasta 1979. Ahora han aparecido argumentos que cuestionan el voto universal.

Asumiendo que el electorado peruano vota mal (una idea que alguna vez Alberto Vergara ha cuestionado), ¿son las vísperas de una nueva elección un buen momento para neutralizar ese defecto? No parece. El gremio político peruano no se fue al diablo en un día. No se va a salvar en seis meses, ni tampoco salvará tan rápido a los electores en falta.

El problema con el tema que tocamos aquí es que las críticas al electorado siempre se concentran en aquella parte que votó contra las ideas o los intereses del que está criticando. Es notorio que el sistema electoral necesita una dosis de imparcialidad, sobre todo en quienes se declaran liberales. De otro modo, estamos ante la habitual insultadera.

Decir que nuestro electorado siempre se equivoca es lo mismo que decir que nunca se equivoca. En una elección se gana o se pierde por motivos específicos, no por maldiciones genéricas del destino. Todo ganador será bueno para algunos y malo para los demás. Es lo que vemos en los medios y en las redes.