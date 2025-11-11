Estrellita del sur, sin Los Morochucos, por Mirko Lauer

Una idea más o menos establecida en las conversaciones electorales de estos días es que el sur andino puede decidir una elección presidencial hacia la izquierda. Es verdad que ya lo ha hecho un par de veces, pero no hay garantía de que vuelva a hacerlo siempre. Ahora último, el izquierdismo y el centroizquierda están bastante repartidos sobre el país.

Hasta donde podemos creerle a las encuestas tempranas, la derecha lleva una cierta ventaja en las simpatías de la pequeña minoría que opina sobre el tema. Pero las cifras son tan reducidas que nunca se sabe. Para una parte de los candidatos, pasar al pelotón que encabeza es un asunto de solo media docena de puntos.

En esas encuestas, la izquierda lleva la peor parte. Es sorprendente que haya logrado sobrevivir a Abimael Guzmán y a Pedro Castillo. Aunque en realidad no ha sobrevivido cabalmente, el sector vive prendido de la idea del sur andino salvador, cuyo ejemplo más claro es el triunfo de Pedro Castillo (que vino del norte andino) en 2021.

Pero no solo la izquierda cree en lo del sur andino. Los candidatos de derecha están convencidos de que deben añadirle mucho chullo a su imagen electoral, no necesariamente a su propuesta económica. Aquí el ejemplo vuelve a ser Castillo, el caso estándar del candidato outsider y antisistema, y del así llamado voto identitario.

El ingreso de los muy jóvenes al diálogo electoral puede llegar a tener algunos efectos transformadores en los resultados de 2026. El que nos interesa aquí sería relativizar algunas cosas. Por ejemplo, podríamos empezar a ver que ser joven, o más bien ser juvenil y moderno, puede volverse una ventaja.

Pero aun con todas las salvedades mencionadas hasta aquí, conocer el ánimo del sur andino hoy es clave para candidatear. Hasta donde tenemos noticia, el candidato radical puneño Vicente Alanoca todavía no ha congregado una manifestación de buen tamaño, como las que juntaba en su tiempo el inhabilitado Antauro Humala.

No estamos sugiriendo que el voto de izquierda radical haya desaparecido. Solo decimos que no está geográficamente determinado y que los factores generacionales ahora pueden ser una influencia fuerte hacia la moderación. El 50 % + a favor del interinato de José Jerí debe ser tomado en cuenta. En otras palabras, hay que descartar las verdades sostenidas que vienen de 2021.