Nadie está contento, Jerí tampoco mucho, por Mirko Lauer

José Jerí todavía está perplejo, se le nota. No puede creer lo que le está sucediendo; le sonríe a todo el mundo, y a sí mismo. Parece muy contento, pero también se nota que no cree en quienes lo han puesto en Palacio. En efecto, las iniciativas para echarlo ya están sobre la mesa. ¿Será él de los que se resisten o de los que simplemente aceptan?

La expresidenta, por su parte, está demostrando ser una vacada mansita. Como que recién en casa entendió la debilidad de su situación y la conveniencia de quedarse tranquila. A FP, RN y APP no les va a bastar que deje el cargo (para la nueva toma de distancia). También necesitan verla bien perseguida por la justicia para así poder hacerse una efectiva lavada de cara.

El primer exponente de lo que se llama el pacto mafioso ya se ha lanzado al ruedo. ¿Qué va a hacer Rafael López Aliaga ahora que es virtual candidato? Quizás inicie una campaña de ataques a Jerí, al que ya puede ir llamando continuista (?). Los otros dos candidatos todavía no están lanzados. Muy pronto necesitarán alejarse unos de otros. Por ejemplo:

Un cuento de hadas electoral: “Nunca hubo pacto con Boluarte. Lo que hubo fue la necesidad de mantener estabilidad en el gobierno. Por un tiempo no hubo real urgencia de hacer cambios. Pero, llegado un momento, la inseguridad ciudadana se volvió insoportable (choferes y músicos). El verdadero y único pacto de nuestro candidato ha sido con el pueblo”.

Si la opinión pública sigue viendo a Jerí como una simple prolongación de Boluarte, entonces Acuña, Fujimori y López se van a tener que desprender también de él. De hecho, el sonriente joven de prendas y modales informales ya es mal visto por los consultados. Sin embargo, es probable que supere a Boluarte en las encuestas de popularidad. Escobita nueva.

El punto de inflexión será cuando pronto aparezca un gabinete de cuerpo presente. Cuatro días de demora sugieren que la capacidad de convocatoria de Jerí es limitada. No solo por él en lo personal, sino por la coyuntura misma. El nuevo gobierno está naciendo como pato cojo, y eso no va a cambiar de aquí a julio próximo.