La paz de los eternos pendencieros, por Mirko Lauer

Estamos en el momento más parecido a un acuerdo de paz Hamás-Israel, ofrecido para dentro de muy poco. Las reacciones a esto van desde el entusiasmo hasta el escepticismo. Los entusiastas apuntan a la palabra de Donald Trump y a los cortos plazos establecidos para terminar con la parte militar del conflicto. Como suele suceder en la zona, los escépticos tienen mejores argumentos.

Las dudas vienen en el tema de los rehenes, vivos o no. Algunos están suponiendo que Hamás tendrá problemas para ubicar los cuerpos de todos los rehenes fallecidos, e incluso a algunos de los vivientes. Además, se habla de facciones de Hamás que controlan una parte de los rehenes y que podrían no soltarlos tan fácilmente, es decir, tan rápido.

Sin embargo, el diario Haaretz, de Tel Aviv, ya ha publicado el croquis con la línea de tiempo para el retiro de las fuerzas israelíes, a partir de la aparición y entrega de los rehenes. Antes de esto último, toda frustración es posible en el proceso. Las casas de apuestas están moviendo la fecha hasta el miércoles próximo, al 87%.

Mientras tanto, Donald Trump ya está disfrutando la paz y el Premio Nobel que anhela. El anuncio de que su acuerdo de 20 puntos ha avanzado hasta el filo del éxito ha sido una ceremonia de intenso autoelogio. En efecto, las partes hoy están alineadas con el plan de Washington. Las bombas deberían dejar de volar en pocas horas.

Volviendo a los escépticos, estos hacen notar que lo acordado todavía es una primera fase del acuerdo. En principio, quedan 20 rehenes con vida, que podrían salir libres hacia el sábado que viene; los fallecidos van a tardar más en aparecer. Ahora ambas partes firmantes deben convencer a sus respectivas alas ultra sobre la conveniencia de lo logrado.

El plan de paz acordado puede ser definido como la colocación de Gaza y a sus pobladores bajo un gobierno que excluye a Hamás y a Israel. Los reemplaza una fuerza internacional, con un comité permanente presidido por Trump mismo, quien ha pedido a las partes una paz duradera, incluso eterna, si cabe.

¿Podrán reformar sus espíritus estos dos constantes pendencieros? Ya antes ambos compartieron una paz, pero se sintieron intensamente incómodos en ella. Palestina ha perdido mucho, pero con su triunfo militar Israel ha perdido bastante más.