Asturias, los asturianos… y también el Perú, por Eduardo González Viaña

Escribe: Eduardo González Viaña

Sobre la playa de Gijón, España, se alza la estatua de bronce de una mujer a la que llaman La Lloca (loca) del Rinconín, un homenaje a la madre cuya mirada fija en el horizonte despide a los hijos que emigran para no volver.

En una esquina de la península, Gijón es uno de los puertos de donde más barcos salieron cargados de jóvenes españoles que partían a tierras americanas, con más esperanzas que bolsillos llenos.

Eso ocurrió en la primera mitad del siglo XX. En nuestros días, España es uno de los países que más seguridad y protección otorgan a los inmigrantes de Hispanoamérica.

Asturias es una comunidad autónoma situada en la costa septentrional de España. Acaba de aparecer el libro Asturias y los asturianos, y lo reseño. Trata tanto de sus habitantes como de la relación entre ellos y el mundo, en la cual se incluye muy en particular la huella de los asturianos en nuestra América y el requerimiento del autor para que se ofrezca casa y trabajo a quienes llegan de nuestros países.

De este tema trata, en buena parte, el libro de Javer Junceda, jurista de Oviedo, profesor universitario, académico, doctor honoris causa de unas diez de nuestras universidades, y un hombre que se ha comprado el pleito de los inmigrantes que hoy es tan duro en otros países del mundo.

Pregunta: La Lloca del Rinconín es la puerta de España. Fue la de salida para los españoles. ¿España es también una puerta para la inmigración de los americanos del sur? ¿Por qué?

Respuesta: “La hispanidad nos une. Esa fusión de sangres, cultura, credo, o lengua nos convierte en ‘españoles de ambos hemisferios’, como decía la Constitución de Cádiz. La loca del Rinconín despedía ayer a los españoles que ‘hacían las Américas’ y hoy recibe a los americanos que ‘hacen las Españas’.

"La Lloca de Rinconín" de Ramón Muriedas Mazorra. Imagen: Difusión.

Hemos de saber idear una comunidad de naciones como los ingleses han hecho con su Commonwealth, en que ciudadanos de Hispanoamérica circulen libremente, y decidan vivir en un sitio o en otro. Soy hijo de criolla y siento la hispanidad como algo propio, como le sucede a la inmensa mayoría de los españoles y debieran sentir también todos y cada uno de los ciudadanos de la hispanidad”.

Pienso que es una buena respuesta la de Javier Junceda, pero no explica por completo por qué uno de los más importantes abogados de España propone, alienta y escribe en pro de la comunidad de países hispanos. Tal vez, la respuesta es su propia vida.

Hace casi tres décadas, cuando apenas tenía cinco años de abogado, Junceda compró unas veinte sillas y las acomodó en su estudio jurídico, se dio de baja con algunos clientes que le restaban tiempo y colgó en la fachada de su edificio el letrero del Consulado del Perú en Asturias.

El embajador Miguel Palomino de la Gala, quien por entonces era cónsul general en Barcelona, tramitó y formalizó su trabajo voluntario, y no se equivocó.

Desde ese momento, Javier Junceda iba a prestar sus servicios a título gratuito a los miles de peruanos que habitan esa comunidad autónoma de España, y aquello era el cumplimiento de un sueño que había tenido desde niño: llegar a ser también peruano.

Para eso, había comprado las veinte sillas adicionales. El estudio Junceda, además de cumplir con las funciones consulares inmediatas, se convirtió en el hogar de los peruanos que ansiaban “arreglar” su situación migratoria, buscaban trabajo o simplemente querían pedirle al jurista algunos consejos para el hogar. Nunca cobró siquiera un euro por ello.

Junceda escribía y escribe casi a diario para varios periódicos españoles y, además, publicó hace una década un diccionario bilingüe de términos jurídicos para facilitar la tarea de los abogados hispanos que litigan en Estados Unidos.

En los dos años que di clases en la universidad de Oviedo, así como cuando asistí a la Feria de Cudilleros porque el Principado de Asturias me concedió el honor de premiar mi tarea literaria, tuve conciencia de que Javier Junceda decía la verdad en cuanto al compromiso que Asturias tiene por el Perú y América. Y pienso que el título de su libro debe cambiar. Debiera llamarse Asturias, los asturianos… y también el Perú.