Sobre la exposición “Transitar la Luna” de Patrick Tschudi, por Czar Gutiérrez

Escribe: Czar Gutiérrez

Su trabajo siempre ha estado regido por una pregunta mayor: ¿qué patrones gobiernan la experiencia humana, más allá del tiempo, la cultura o la lógica del presente? Desde sus exploraciones sobre el fenómeno entóptico -figuras geométricas percibidas en estados de conciencia alterada- hasta sus estudios sobre los arquetipos que sobreviven en diversas tradiciones visuales, el artista ha construido una obra que parece dialogar con aquello que se encuentra debajo de la superficie del ver.

Hoy, con Transitar la Luna, Patrick Tschudi (Lima, 1973) presenta una de sus exposiciones más íntimas, precisas y conceptualmente arriesgadas. No es casual que la Luna -que desde tiempos remotos se vincula al sueño, al inconsciente y a las fuerzas ocultas del cuerpo- funcione aquí como metáfora rectora. Y lo hace no como destino astronómico ni gesto figurativo: es un estado del ser, un territorio donde razón e intuición se rozan como mareas.

Ocurre que la trayectoria del artista es, en sí misma, un mapa de desplazamientos perceptuales. Formado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y posteriormente en la Escuela Superior de Bellas Artes y la Universidad de Arte y Diseño de Ginebra, su obra ha oscilado entre el rigor conceptual europeo y la sensibilidad ritual de la cultura andina. Y a lo largo de dos décadas ha transitado desde sus multitudes vectoriales -íconos humanos convertidos en masa, flujo, ritmo- hasta sus investigaciones más recientes sobre la geometría como memoria, ese sustrato universal que persiste incluso cuando el mundo cambia de piel.

"Transitar la Luna". Imagen: Difusión.

Palimpsesto astral

En Transitar la Luna, articula su propuesta en cuatro conjuntos que funcionan como fases de una misma trayectoria. La serie Trama, con piezas de gran formato, despliega campos geométricos que envuelven al espectador en un ritmo casi respiratorio. Son superficies donde la repetición, lejos de encerrar, abre mapas mentales que evocan conexiones sinápticas, textiles ancestrales, diagramas rituales. No representan nada y, sin embargo, lo contienen todo: son la topografía del interior.

La serie Deconstrucción / Reconstrucción introduce un giro introspectivo. Enchapes de madera sobre MDF componen fragmentos, cortes y módulos que parecen restos arqueológicos de un lenguaje visual. Aquí Tschudi desmonta su propio sistema geométrico, lo fractura, lo dispersa, lo recompone bajo una pregunta subyacente e ineludible: ¿qué queda de la forma cuando se la desmonta hasta sus partículas?

En Encuentros, Tschudi hace dialogar temporalidades materiales -madera ancestral y pintura contemporánea- en un choque silencioso pero vibrante. Allí, tradición y modernidad no se reconcilian ni se rechazan: se encuentran, se observan, se reconocen. Finalmente, la serie Transitar la Luna introduce la dimensión mediática y crítica. Calados de revistas de 1969 sobre la llegada del hombre a la Luna se superponen a patrones ópticos que remiten a visiones ancestrales. Lo efímero del registro mediático se enfrenta a lo permanente del símbolo.

El resultado es un palimpsesto visual donde nuestro satélite racional -del alunizaje y la ciencia- se yuxtapone a la Luna introspectiva -la del mito, la del ritual, la del inconsciente-. Así, la exposición deviene en una exploración sobre la manera en que vemos, recordamos y comprendemos. Tschudi nos invita a un tránsito silencioso donde la geometría revela su dimensión emocional y el astro se convierte en espejo interior. Porque aquí la Luna no está en el cielo sino en la conciencia que se atreve a cruzarla.