La segunda nueva normalidad, por Las Tejedoras

*Escribe Marilú Wiegold Umlauff, comunicadora social

Estamos viviendo una segunda nueva normalidad en el Perú. No la que surgió con la pandemia, sino una mucho más compleja. Se trata de la silenciosa normalización de la no indignación, que corroe nuestra democracia. A diario, la prensa y las redes sociales denuncian nuevas tropelías: ministros cuestionados atornillados a sus cargos, pactos en la sombra que blindan la impunidad y leyes que desmantelan la institucionalidad del país.

La separación de poderes hace agua. “No hay motivos para protestar”, nos dicen. Y mientras la justicia está a cargo del poder en la sombra, nos ofrecen viajar en el tren de la mentira, la amenaza y el insulto, al tiempo que somos testigos de cómo se confeccionan leyes a la medida que sirven a la impunidad y a las economías ilícitas, y se fiscaliza a los incómodos al poder de turno.

En este escenario, la prensa seria e independiente es perseguida. Levantar el secreto de las comunicaciones, revelar las fuentes y encarpetar las denuncias policiales constituyen una afrenta contra la libertad de información y de opinión. Debilitar a la prensa refuerza la impunidad y nos enrostra cómo la justicia nos ha abandonado.

Se está incubando una epidemia de anomia. La ciudadanía, bombardeada por un escándalo tras otro, está apática. La indignación ha dado paso al agotamiento, a la desesperanza. Y en esta anomia reside el verdadero peligro. La apatía abona la autocracia, y el silencio da luz verde a los autoritarios en su pretendido avance. Si permitimos mentira tras mentira, la verdad se puede ir desvaneciendo. Si dejamos de exigir, si dejamos de protestar, si nos acostumbramos a que la ética sea un lujo y la justicia una quimera, habremos perdido.

Aprovechemos estos próximos meses para levantar la voz, para reavivar nuestra indignación, para reclamar nuestra dignidad, para informarnos bien. Deconstruyamos esta segunda nueva normalidad, recuperemos para nosotros y las nuevas generaciones nuestra alma ciudadana.