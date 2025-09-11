La hora del Centro, por Rafael Belaúnde Llosa

Nuestro país vive momentos de grandes desafíos y amenazas. Tras 10 años de enfrentamientos políticos que han producido seis presidentes distintos entre el 2018 y el 2022, la situación no da para más.

Para curar sus heridas, encontrar la reconciliación y poder abrazar un camino en común en búsqueda de la prosperidad, como un país cohesionado, el Perú necesita reivindicar la justicia y eliminar la impunidad, reivindicar el diálogo y eliminar la intolerancia, buscar el entendimiento en aras de un propósito superior.

Se requiere de un esfuerzo centrípeto amplio, que lejos de dividir y atomizar, sume y multiplique. Que aglutine voluntades divergentes, pero con denominadores comunes básicos, entre los que tienen que estar la lucha por la justicia, la defensa de la democracia, la restauración de la separación de poderes y el Estado de derecho, el respeto por la libertad, la propiedad privada, el fomento de mercados competitivos, la defensa de la estabilidad jurídica, la promoción de inversiones y el rol integrador, cohesionador y promotor de oportunidades que debe tener el Estado en el Perú.

Los extremos políticos, tanto de la derecha como de la izquierda, que hoy cogobiernan y dominan el Parlamento, se sostienen en una prédica que constituye todo lo opuesto a lo que el Perú necesita. Construyen su relato y basan su existencia política en el odio, en la descalificación al que piensa diferente, en la intolerancia, la estigmatización y el silenciamiento.

En lo económico, detestan la competencia y promueven, a través de lobbies y leyes con nombre propio, groseros privilegios para entregar a sus grupos de interés beneficios por encima de los del mercado, a costa de empobrecer al ciudadano.

En lo político, impulsan su agenda al caballazo, bajo el imperio de la fuerza bruta de los votos congresales y en absoluta sordera hacia la Constitución y las leyes.

Para salir de la situación actual, debemos multiplicar y no dividir, escuchar más y gritar menos, entender que se crece sumando y no vetando.