Lo que escuchó Culebra, por Mirko Lauer

Alberto Otárola alguna vez lo definió como “pirañita”. Martín Vizcarra acaba de afirmar que el ministro de Justicia es el verdadero presidente. Ha logrado regresar al gabinete luego de una censura en el Congreso. No hay duda de que es el favorito de Dina Boluarte. Tanto así, que alguna vez ha expresado ciertas ambiciones electorales. Juan José Santiváñez se las trae.

Uno de sus problemas es la veracidad. Ofreció renunciar si el estado de emergencia que lanzó no funcionaba; luego tuvo que ser censurado para que se fuera. Negó ser el autor de una grabación muy comprometedora con su antiguo compinche, el capitán Culebra; ahora los peritos acaban de confirmar que la voz registrada es suya, algo que sin duda volverá a negar.

Santiváñez es el operador emblemático de este gobierno. Es ineficiente, no cumple, no dice la verdad, tiene una foja de decisiones dudosas y sobrevive enganchado al poder presidencial. Es muy probable que sea uno de los candidatos a la bancada Boluarte, que defenderá a quien alguna vez él llamó “la tía”. Aunque, hasta aquí, Boluarte ha sido más bien una madre para él.

Muchos se han preguntado qué está haciendo este ministro de Justicia en una cumbre de derechos humanos en Suiza. Más o menos lo mismo que hacía Boluarte en la reunión de Davos, donde se despachó tremendo discurso antiminero. Santiváñez en esa cumbre es una forma de negar que las víctimas del crimen violento en el Perú tengan derechos humanos.

Además, debemos entender que el ministro representa a un gobierno ansioso por salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la brevedad posible. ¿No hay una flagrante contradicción allí? Claro que sí, pero los cuadros del Club Boluarte no se dejan amilanar por temas de lógica o siquiera por palmarias evidencias.

Da la impresión de que el peritaje del diálogo pirañita-culebra recién revelado es una venganza por la declaración de Santiváñez sobre la existencia de una red criminal en parte de la fiscalía. De ser así, confirma que este ministro se siente cada día más fuerte, pero que, en el caso de la fiscalía, ha chocado con Chocano.

¿Boluarte mantendrá a Santiváñez hasta el próximo 28 de julio? Es muy probable. Salvo que Santiváñez quiera su independencia para jugarse un huachito al Congreso. En eso va a competir con numerosos funcionarios nombrados por Boluarte. Veamos qué dice la fiscalía.