Pedido de rectificación de Carlos Anderson Ramírez

Fe de erratas: En el diario La República el 24 de agosto se publicó la nota "Doble discurso: congresistas que pedían investigar a Castillo, apoyan blindaje a Dina Boluarte". La misma incluyó una ilustración donde figura el congresista Carlos Anderson, para quien no aplica el titular, pues el 2023 y 2025 pidió que se investigue a Pedro Castillo y a Dina Boluarte, respectivamente. El gráfico fue modificado en la versión digital del medio.

Señor

Gustavo Mohme Castro

Presidente del Directorio del Grupo La República

Me dirijo a usted, a fin de expresar mi más profundo rechazo y molestia por la tendenciosa nota periodística de la referencia, a través de la cual, informa a la ciudadanía sobre supuestas posturas contradictorias de algunos congresistas de la república frente a la investigación que viene realizando el Ministerio Público contra el ex presidente Pedro Castillo y ahora, frente al blindaje que ha institucionalizado el Tribunal Constitucional para la presidenta Dina Boluarte, dando a entender a mi persona como uno de los congresistas con posiciones contradictorias.

La nota periodística, me incluye en la infografía con el titular (en rojo y negritas) señalándome como uno de los congresistas con “doble discurso”, citando una declaración mía de junio de 2023 y sin tener en consideración mis declaraciones -en la misma línea- criticando ahora la sentencia del Tribunal Constitucional. Es inadmisible que un medio de comunicación masivo como el Diario La República, publique una noticia sin la debida diligencia mínima que se exige a los profesionales de la prensa para estos casos, dando a entender cosas que no son ciertas.

¿Dónde está la investigación profesional y corroboración de la información con las evidencias de las mismas? Usar una declaración mía de 2023 sin corroborar mi posición dentro de una nota que señala a los congresistas que ahora tienen una posición distinta, no solo es desinformar, es manipular tendenciosamente la información, provocando una sola cosa, dañar intencionadamente mi imagen y honra pública ante la ciudadanía.

Debo agregar que una prueba adicional de que se ha quebrado toda ética periodística al publicar una nota con las características descritas previamente es que en el último párrafo de la nota sí se incluye a congresistas que han rechazado la decisión del Tribunal Constitucional, esto con el encabezado de “Congresistas de izquierda rechazaron decisión del TC”, citando incluso las declaraciones de un congresista que no es de dicha tendencia ideológica y que declaró -como yo lo hice- en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional, pero en este caso sí resaltando su coherencia. Lo que demuestra que en mi caso en particular sí hubo una intención de afectar directamente mi imagen, toda vez que se usó sin siquiera mencionarme en el interior de la nota ni resaltar mis críticas a la actual sentencia como sí se hizo con otros colegas.

Por tanto, exhorto a su medio de comunicación que, rectifique la nota periodística el mismo día que fue publicada y a la misma hora en que se difundió la información, y bajo el o los medios que se difundió. Es decir, si la nota se publicó el día domingo 24 de agosto de 2025, deberá rectificarse el día domingo 31 de agosto de 2025, a la misma hora y por los mismos medios. No es posible, bregar por una sociedad democrática, justa y respetuosa de derechos fundamentales sin contar con una prensa firme pero transparente y sumamente diligente cuando se trata de informar a la ciudadanía sobre posturas y coherencias políticas.

Atentamente,

Carlos Anderson