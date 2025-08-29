Un tren que no va a ninguna parte, por Mirko Lauer

Rafael López Aliaga está desesperado por su proyecto de un tren Lima-Chosica. Parece muy convencido de que allí está la clave de su victoria electoral. Las críticas del Ejecutivo a su proyecto le parecen maniobras para bloquear su candidatura. ¿Puede llevar ese tren más allá de Chosica, hasta una victoria presidencial en 2026?

Pero el asunto está rodeado de problemas para López Aliaga. El más importante, casi decisivo, es que si el alcalde termina de convencer al Ejecutivo de que ese tren es clave, este último jamás le permitirá seguir adelante. Ya en otros años hemos visto trenes paralizados por decenios con un candidato a bordo.

El otro problema está en algo que podríamos llamar un tiempo electoral. Pues, aun con la buena voluntad del gobierno, ¿estará el tren rodando realmente a tiempo para beneficiar a la candidatura de López Aliaga? ¿Se puede armar un tren-chatarra en ocho meses? Ese plazo no da ni para el cuento chino de la marcha blanca.

López Aliaga ha buscado varias maneras de salir de su atolladero. Una es fletar locomotoras y vagones al sector privado. Otra, prestarlo al gobierno con una cláusula que permita una recuperación si el gobierno demora, prueba de las urgencias que acosan al alcalde en este tema. Mientras tanto, siguen llegando más vagones.

Hablamos de un atolladero, pues el asunto de los trenes no es de los que López Aliaga puede ocultar bajo la alfombra, como las 10.000 motos, las playas urbanas o la potencia mundial de Lima. Si el tren Lima-Chosica fracasa (si no deja la estación a tiempo), se llevará de encuentro las esperanzas presidenciales del alcalde.

Gente que ha hecho cálculos con lápiz y papel estima que, si bien un tren aliviaría los viajes por la abigarrada Carretera Central, con su incongruente seguidilla de semáforos y rompemuelles cada tantos kilómetros, eso no sería ni de lejos suficiente frente a la demanda. No estamos hablando de un tren rápido y moderno, sobre una ferrovía despejada.

Es fácil pronosticar que el Ministerio de Transportes no dará su brazo a torcer en los aspectos técnicos, procesales o legales de este tema. López Aliaga no tiene recursos para ejercer presión y hace ofertas que no llevan a ninguna parte. Un poco como el tren que está patrocinando.