La corrupción y el autoritarismo en el Perú, por Las Tejedoras

*Por Pepi Patrón Costa, doctora en Filosofía. Profesora principal del Departamento de Humanidades de la PUCP.

Se habla, hace ya un par de décadas, de formas de autoritarismo que no excluyen procesos electorales. Es un tipo de organización en la que existen instituciones democráticas formales, parlamento o división de poderes, pero la democracia está fuertemente sesgada a favor de los gobernantes. En otras palabras, hay competencia política real, pero no en condiciones justas ni equitativas. Los gobiernos abusan de los recursos del Estado y manipulan instituciones públicas, como las judiciales o las electorales. Se le llama autoritarismo competitivo (Levitsky y May).

Lo que estamos viviendo en nuestro país puede ser incluso más grave. Podemos decir que, entre los rasgos de este tipo de autoritarismo, no solo están algunos de los factores mencionados, sino también la primacía de intereses privados, dicho directamente, la corrupción. Estamos asistiendo a la toma de organismos públicos, al desmantelamiento de poderes y de su independencia para poder satisfacer intereses particulares; así la Defensoría del Pueblo o el Ministerio Público.

También la minería ilegal, prorrogando el REINFO, que permite que los ilegales operen como informales, con las fronteras cada vez más borrosas. O el enriquecimiento de los dueños de universidades privadas, quienes, como legisladores, han desmantelado la SUNEDU y siguen jugando con las ilusiones de los padres y los/as jóvenes de nuestro país. Y lo mismo con violadores de los derechos humanos que presiden importantes instituciones; o con la pretensión de eliminar el delito de feminicidio, alegando la grotesca “ideología de género”, cuando la noción de género, en realidad, aparece para criticar la ideología patriarcal.

Es triste decirlo: la corrupción está a la base del actual autoritarismo en el Perú, con lo cual desaparece de nuestra vida colectiva cualquier posible noción de bien común.