Nueva legislatura: ¿Punto de inflexión o continuidad, por Eliana Carlín

(Nota de editor: la columna fue escrita medio día antes de la votación de la Mesa Directiva compuesta por José Jerí, Fernando Rospigliosi, Waldemar Cerrón y Ilich López)

A solo días de cerrarse la posibilidad de establecer alianzas electorales, parece que se confirmará la hiperfragmentación de las elecciones de 2026. Sin embargo, ahora mismo tenemos otras elecciones en ciernes. Hoy se cierra la inscripción de listas para la Mesa Directiva del Parlamento y, tras la elección del sábado 26, podrían reorganizarse algunos asuntos en el Poder Legislativo.

En este momento, se ha inscrito ya la lista presidida por José Jerí (Somos Perú), y se ha sumado Fernando Rospigliosi, formalizando la participación de Fuerza Popular, junto con Waldemar Cerrón e Ilich López, en la que podría llamarse la lista oficialista.

La segunda lista, encabezada por José Cueto, anunció la noche del miércoles una alianza con Carlos Zevallos, quien forma parte del Bloque Democrático Popular. Esto haría presumir el apoyo de las bancadas de izquierda en el Congreso. Si se suman Podemos y Avanza País, podría, sorpresivamente, ganar a la lista de Jerí, pero nada está dicho hasta el momento mismo de la votación.

Sí, vale la pena pensar en un escenario de última Mesa Directiva parlamentaria que no esté decididamente al servicio del Ejecutivo. Si bien no parece haber evidencias de vacancia presidencial a la vista actualmente, no sabemos qué pueden generar las premuras por sumar en el escenario electoral y qué nuevos escándalos pueden surgir que decanten un desenlace. Una Mesa incómoda podría significar un caos aún mayor, en un gobierno tan errático y repudiado.

Mientras más se acerque abril, más necesario será posicionarse como oposición —hoy casi inexistente— y capitalizar el rechazo general hacia Dina Boluarte.

Pese a eso, incluso si ganara la lista de José Cueto, alcanzar los 87 votos parece hoy significativamente difícil. Sabremos el sábado cuál será la situación, y podremos pensar ya en el escenario casi completo del 2026 una vez se cierren las alianzas electorales el 2 de agosto. Los tiempos ya apremian.