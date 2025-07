Un Trump tropical (peligrosísimo), por Mirko Lauer

Definitivamente, Donald Trump quiere a Jair Bolsonaro en la presidencia del Brasil. Para lograrlo, Washington está acudiendo a todo el arsenal trumpiano: aranceles, visas costosas, vetos al ingreso de jueces brasileños, cartas malcriadas a Lula, etc. Aparte de ser izquierdista (menos que antes), Lula no solo ha cometido su buena relación ferrocarrilera con China. Suficiente para Trump.

Pero Lula también ha venido siendo muy activo en el intento de fortalecer al grupo internacional BRICS, una forma moderna de no alineamiento, lo cual ha merecido la sorna de Trump.

Aunque el republicano tiene amigos de extrema derecha por todo el mundo, solo en un país latinoamericano se ha atrevido a meter una mano tan insolente en los asuntos internos. Bolsonaro se jacta de su amistad con Trump, y no le molesta ser llamado el Trump tropical, ni que su reciente conato de golpe sea comparado con el asalto de Trump al Capitolio en el 2021.

Esta conducta de Trump ya la hemos visto antes, por ejemplo en Panamá, donde obligó al gobierno a expulsar al operador chino del canal. Pero Brasil es un país de otro calibre. Por lo pronto, las bravatas de Trump le han costado a Bolsonaro, hoy condenado y con grillete electrónico. Pero Trump no se va a quedar tranquilo, con lo cual ya podemos empezar a hablar de una guerra fría Brasilia-Washington, que en cierto modo afectará al Perú.

El caso panameño que mencionamos más arriba tenía la coartada del interés comercial. En cambio, lo de Bolsonaro es una intromisión política descarnada, perfectamente pasible de ser replicada en otros países. Más precisamente, en otras elecciones. Mario Vargas Llosa hizo algo así a favor de candidatos de derecha por todas partes, pero no era el presidente de los EE. UU.

¿Podemos imaginar a Trump interviniendo en las próximas elecciones peruanas? Claro que sí. Endosando a un candidato. Permitiendo que un candidato se declare íntimo de Trump sin ser desmentido. Atacando a uno o más candidatos que le desagraden. Ya que estamos imaginando, pensemos en Phillip Butters intercambiando palmaditas en la Sala Ovalada.

En realidad, hay una cola de aspirantes a esa invitación. Aunque Trump no es una garantía de éxito, y mejor no atraerlo al espacio político peruano. No vaya a querer obligarnos a venderle Chancay, o a bloquear el ferrocarril transoceánico.